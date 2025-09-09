Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El comedor del Itxaropena, repleto de comensales que no probaron bocado, con el alcalde de Donostia y varios concejales a la cabeza. A. Munguía

Platos vacíos en solidaridad con los palestinos

El restaurante Itxaropena de Donostia organiza una comida solidaria con Gaza, a la que se suma el alcalde y una decena de concejales, en la que se recaudan 3.000 euros para Médicos Sin Fronteras

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:41

El inquieto hostelero Moha Arab, dueño del bar restaurante Itxaropena de la Parte Vieja donostiarra, estaba este martes emocionado y feliz al ver que su ... iniciativa solidaria con Gaza ha tenido éxito. Ha sido un evento diferente porque se trataba de que los comensales se sentaran a la mesa para almorzar, previo pago de 60 euros, y se fueran sin probar bocado para emular la dramática situación de hambruna que padecen los palestinos. La iniciativa ha logrado reunir a 50 personas, entre ellos el alcalde y una decena de concejales, y se han entregado 3.000 euros a Médicos sin Fronteras para que su red de colaboradores lo convierta en ayuda humanitaria en Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 El precio de una casa completa que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  3. 3

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  4. 4 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  5. 5

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  6. 6 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  8. 8

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación
  9. 9

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  10. 10

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Platos vacíos en solidaridad con los palestinos

Platos vacíos en solidaridad con los palestinos