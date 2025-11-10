La Plataforma San Bartolomé propone un jardín vertical para rematar el muro

La Plataforma Ciudadana San Bartolomé ha presentado este lunes su propuesta de jardin vertical para rematar el muro de la calle Easo, una idea que ... espera compartir con el nuevo alcalde, Jon Insausti, en una reunión que ya ha solicitado y en la que también le dará a conocer su proyecto de parque para la ladera.

En una comparecencia conjunta del portavoz de Elkarrekin Podemos, Víctor Lasa, la presidenta de la plataforma, Elena Martínez, y el exalcalde Odón Elorza, la Plataforma San Bartolomé ha explicado que la ejecución de este jardín vertical «podría hacerse esta primavera y tendría un coste asumible, aunque después necesitará de un mantenimiento por parte de operarios especializados».

«Sería un hito urbanístico que no existe en muchas ciudades europeas y un motivo de visita», ha subrayado Elorza, quien ha detallado que se podrían plantar «especies trepadoras y enredaderas que crecerían hacia arriba más algunas flores».

El muro de San Bartolomé está protegido en el Peppuc con un grado F y mide 130 metros de largo con una altura variable de entre 7 y 30 metros. Es una pared de mampostería y no sujeta la ladera. Además, fue sometido a un proceso de rehabilitación entre 2018 y 2020, operación que tuvo un coste de algo más de 500.000 euros.

«Nuestra iniciativa sobre el muro, como en el caso del parque -del que no se han ofrecido detalles-, es fruto de un proceso de participación cívica y de consultas y reuniones con técnicos y expertos en la materia. La propuesta es rigurosa y llega para poner en valor un muro protegido, parte del cual han pretendido eliminar desde el Ayuntamiento» hasta la paralización del proyecto de centro comercial bajo el cerro.