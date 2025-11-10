Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fotomontaje de la propuesta de jardín vertical para el muro de San Bartolomé.

La Plataforma San Bartolomé propone un jardín vertical para rematar el muro

Ha pedido una reunión con el nuevo alcalde para presentarle esta idea y su proyecto de parque para la ladera

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:13

Comenta

La Plataforma Ciudadana San Bartolomé ha presentado este lunes su propuesta de jardin vertical para rematar el muro de la calle Easo, una idea que ... espera compartir con el nuevo alcalde, Jon Insausti, en una reunión que ya ha solicitado y en la que también le dará a conocer su proyecto de parque para la ladera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

