El Plan Parcial del Alto de Errondo limita a 96 las nuevas viviendas a construir

La Junta de Gobierno Local prevé aprobar el martes de forma definitiva el Plan Parcial del Alto de Errondo, un documento que limita a 96 ... las viviendas que pueden construirse en este ámbito del barrio de Aiete. Aunque en un principio se trabajó sobre la base de un programa de 101 pisos, el desarrollo resultante constará de ocho edificios con cuatro plantas cada uno.

La actuación afecta a una superficie de 30.539 metros cuadrados de suelo urbanizable en la atalaya arbolada existente sobre el estadio de Anoeta y el Velódromo, donde se proyecta la nueva urbanización con piscina y pista de tenis como principales equipamientos privados.

Las futuras viviendas tendrán 120 metros cuadrados de media (3-4 dormitorios) y serán todas de venta libre. Este desarrollo residencial, según recoge la memoria a la que ha tenido acceso DV, «materializa una reserva de edificabilidad, considerada necesaria desde el interés colectivo, para ubicar el aprovechamiento de derecho que no cupo en otros sectores previamente desarrollados» en el marco del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1995. Es decir, que son unos suelos en los que no correspondería edificar tantas viviendas, pero que se podrá hacer porque hay una bolsa de edificabilidades no ejecutadas en varios desarrollos del PGOU anterior (en ámbitos como Arbaizenea) que se introducen en este plan parcial.

La urbanización constará de ocho edificios de cuatro plantas con piscina, pista de tenis y un parque público en el anillo interior

Además de viviendas, habrá una zona pública en el centro del anillo interior que conformarán los edificios y una zona arbolada exterior (espacios libres) que ocupará 11.891 metros cuadrados. El plan parcial reordena asimismo las tres torres de la subestación eléctrica que existe en la zona y soterra el cableado de alta tensión que hoy sobrevuela el extremo oeste del ámbito. Se prevé la creación de 74 plazas de aparcamiento en el viario público y 184 en las parcelas residenciales.

Vial de San Juan de Dios

El plan parcial determina por último la mejora del vial que discurre frente a San Juan de Dios y que servirá de acceso a la futura urbanización. La calzada tendrá 5,5 metros de anchura –2,7 metros por carril– y se construirá una acera 1,5 metros. En el tramo de unos 70 metros situado desde la finalización del muro de la clínica, el vial dispondrá de un ensanchamiento que permitirá cumplir con la normativa de accesibilidad de los vehículos de extinción de incendios en la curva de entrada al ámbito.

Desde la asociación Lantxabe muestran su desacuerdo con este desarrollo residencial. «La vecindad está preocupada por esta importante actuación, por la circulación de camiones en calzadas muy estrechas, incluida la actual carretera de subida al Alto de Errondo, por saber sobre el carácter público o no de las áreas de juego...», subraya la asociación de vecinos de Aiete, que también critica que no se incluyan viviendas protegidas –«el gobierno municipal difunde un discurso de hacer vivienda protegida pero cede el suelo público para hacer lo contrario»– y advierte de que esta zona del barrio tiene accesos «estrechos» y está «saturada» de coches, «sobre todo los días de fútbol y también los días de clase, ya que hay cuatro colegios cercanos».