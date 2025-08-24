Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lupe y Elena, en la Asociación Artística de Gipuzkoa rodeadas de las obras de su padre. ARIZMENDI

Ciudadanos

«Pintaba, iba al Negresco, presentaba el Festival de Cine; presidió Ondar Gain»

Lupe y Elena Setién Tamés |Recordando al padre en su centenario; en Aldapeta 16

Begoña del Teso

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:09

Llueve sobre Aldapeta. Estamos solas en la sede de la Asociación Artística de Gipuzkoa. Con Elena, grabadora, y Lupe, miembro activo del Colegio Oficial de ... Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Gipuzkoa. Son dos de los cinco hijos que tuvieron José Manuel Setién y Guadalupe Tamés. Los ausentes se llaman José, Mikel e Inés. En la familia hay también diez nietos. Mientras hablamos del centenario del pintor que conoció el frenesí artístico de París, un caniche algo asilvestrado, 'Sua', zascandilea entre los caballetes. Es de la familia y vive en Pau.

