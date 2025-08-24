«Pintaba, iba al Negresco, presentaba el Festival de Cine; presidió Ondar Gain»

Llueve sobre Aldapeta. Estamos solas en la sede de la Asociación Artística de Gipuzkoa. Con Elena, grabadora, y Lupe, miembro activo del Colegio Oficial de ... Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Gipuzkoa. Son dos de los cinco hijos que tuvieron José Manuel Setién y Guadalupe Tamés. Los ausentes se llaman José, Mikel e Inés. En la familia hay también diez nietos. Mientras hablamos del centenario del pintor que conoció el frenesí artístico de París, un caniche algo asilvestrado, 'Sua', zascandilea entre los caballetes. Es de la familia y vive en Pau.

– Cien años hubiese cumplido vuestro padre el 20 de octubre.

– Nos pareció una ocasión inmejorable para recuperar su memoria y exponer no solo parte de su inmensa obra sino de sus recuerdos. No fue únicamente un pintor, un retratista, un caricaturista muy prolífico. También hizo teatro ('Don Juan Tenorio', 'Fuenteovejuna'...). Fue locutor de Radio San Sebastián y profesor de dibujo artístico en la Escuela de Artes y Oficios. Junto con Raúl Alonso (un abrazo, su esposa, la gran Ana Franco , acaba de fallecer) fundó la tienda de muebles que lleva el nombre del faraón hermano de Keops, Kefrén. Había estudiado decoración... Sí, era momento de organizar una exposición. Ahora que estamos trabajando en la edición del catálogo digital de su obra. Ya vendrá el momento de publicar el físico. Papá murió pintando. Infarto súbito. Estaba preparado obra para una exposición en el Casino de Palma de Mallorca. Fue el 12 de julio de 1997. Mi hija (hablo yo, Lupe) Marina, la dueña de 'Sua', nacería dos días después. La exposición que hemos inaugurado durará hasta el 31 de agosto. Hay visitas guiadas.

– Visitas guiadas para hablar por ejemplo, del retrato que le hizo a su madre...

«A los siete años hizo el retrato de su abuela, Marcelina Lizarralde. Cuatro años mayor que nuestra madre, Guadalupe Tamés, fue su profesor en la Escuela de Artes y Oficios. Se enamoraron y se casaron. Becado por la Diputación, estudió en Roma; abrió el estudio de interiorismo Kefrén...»

– Dolores Ibarburu. O de las caricaturas que les dibujó a sus amigos, los Arostegui, a petición de sus hijas, Sara y Txobe. Quienes vengan podrán leer la entrevista que en 1953 le hizo en 'Unidad' aquella maestra del periodismo que fue Marichu Mayor Lizarbe.

– Donde se cuenta la anécdota de ese cuadro con una naranja y un limón, cuya foto incluís.

– Exacto. Papá y Marichu cuentan que entonces había escasez de modelos humanos así que había que pintar frutas y paisajes. Es bonito también el artículo de 'El Pensamiento Navarro'...

– 'Dueto de pintores guipuzcoanos' se titula y está dedicado no solo a vuestro padre sino a su gran amigo Miguel Ángel Arzuaga, pintor igualmente.

– 'El paisajista de Oñati', llamaban a Miguel Ángel. Murió demasiado pronto, en 1960. Su coche se salió de la carretera en Gabiria cuando quiso parar a contemplar el paisaje. Papá y él estuvieron juntos en París. Edorta Kortadi cuenta en 'Euskonews', «se matriculó en las clases nocturnas de Pintura de la Escuela de Artes y Oficios, donde se encontró con un maestro que le ayudó mucho, Vicente Cobreros Uranga. Aquí, conoció a su amigo y compañero de viajes José Manuel Setién, también destacado paisajista de corte postimpresionista». Escribe también Kortadi que en 1951 los dos se fueron a París y se alojaron en una pensión de Montmartre, encontrada por su amigo Paul, profesor de español .

– Dice también que hambre debieron pasar pero pintaron mucho y recibieron muy buenas enseñanzas. Dice que volvieron con un pincel más suelto, más moderno, con muchas texturas.

– También tuvo aquí buenos profesores nuestro padre. Cobreros el primero. En 1947 ganó el primer premio de la Exposición Nacional de Arte de Madrid y allá que se fue para ampliar estudios en el taller de Marceliano Santamaría. Diplomado por la Académie de la Gandre Chaumière, trabajó luego en el estudio de Julián Telleche...

– En 1949 fue uno de los 30 artistas que fundaron esta Asociación, la Artística de Gipuzkoa, pero antes ya había organizado la primera feria de arte, que se sigue celebrando. Ahora, en el Boulevard. ¿Qué es eso de que presentó el Festival de Cine?

– En sus primeros años, recién creado en 1953 por unos cuantos animosos comerciantes. Se necesitaban muchos colaboradores. Buenas voces para presentar las películas y a los artistas. Nuestro padre era locutor así que allí estaba. Tenemos fotos de él con Emma Penella, Sara Montiel y hasta con el 'Hada Milagritos'. Siempre nos diría que al poco 'desembarcaron los de Madrid' y los arrinconaron. A él lo sustituyó Bobby Deglané.

– Eso indica que a José Manuel solo podía arrebatarle el puesto el mejor. Deglané es leyenda de la radiodifusión y creador de 'Carrusel deportivo'. ¿Cómo era José Manuel Setién Ibarburu, pintor, como padre, como hombre, como donostiarra?

– Muy del barrio de San Martín (somos de la c/Marina). Muy del vino en el Peio y el vermú en el Negresco. Un buen maestro para nosotros. Discreto pero sociable. Nos enseñó las Artes Mayores Y nuestra madre, las pequeñas.