El pianista que sorprende tocando en la playa de Ondarreta en San Sebastián
El pianista francés, François Cardinaud, deleitó a los donostiarras con su música en el arenal
M. S.
Domingo, 10 de agosto 2025, 12:48
No cabe duda de que contemplar el atardecer en la playa es un gran plan de verano, y todavía más si es con música en vivo de un pianista de fondo. Un privilegio que vivieron todos aquellos presentes en la playa de Ondarreta de San Sebastián este fin de semana.
Así puede verse en un vídeo publicado por la cuenta 'Donostia Webcam' en redes sociales, en el que el pianista francés François Cardinaud, quien se autodenomina 'Pianista en libertad' (Pianiste en liberté), tocó un repertorio clásico con su piano en pleno arenal donostiarra.
El músico francés es originario de Nantes, ciudad ubicada a orillas del río Loira en la región de Alta Bretaña en el oeste de Francia, es profesor de música y recorre el mundo desde hace más de 10 años con su piano de más de 150 kilos de peso.
Un pianista que toca al atardecer en Ondarreta
François Cardinaud ha recorrido medio mundo junto a su piano con ruedas, que transporta en una furgoneta en la que vive. Ha estado en Ibiza y en Canarias y tocó este fin de semana en San Sebastián ante los aplausos de residentes y visitantes.
Cardinaud ha admitido que el piano es su «mejor compañero de viaje», además de la música, «que le permite poder conectar con la gente». No se sabe si el pianista permanecerá durante muchos días en la capital guipuzcoana, lo único seguro es que si aparece, lo hará al atardecer.
