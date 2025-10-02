Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Operarios trabajando el jueves por la tarde en la acceso al Conjunto Monumental. Fotos Iñigo Royo
San Sebastián

El Peine del Viento se reabre el 30 de octubre

La obra de estabilización de la ladera ya ha acabado y solo restan por finalizar los últimos trabajos de accesibilidad a la plaza e instalar el nuevo sistema de iluminación

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:59

Las obras de rehabilitación integral de la plaza del Peine del Viento entran en su recta final. Con los trabajos de estabilización de la ladera ... ya finalizados y la retirada del muro de hormigón que se levantó en el lugar por seguridad hace nueve años, solo restan por acabar los trabajos de accesibilidad, que se están realizando en estos momentos en el acceso al Conjunto Monumental, y la instalación de un nuevo sistema de iluminación en la plataforma inferior del paseo. La previsión con la que trabajan en el Departamento de Obras y Proyectos es que las obras finalicen durante la última semana del mes para poder reabrir la renovada plaza el jueves 30 de octubre y generar un espacio, calificado como Bien Cultural Cualificado, «que asegure las condiciones de seguridad y accesibilidad necesarios para este lugar tan especial para los donostiarras,» señala Ane Oyarbide, segunda teniente de alcalde de la ciudad.

