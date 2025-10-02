El Peine del Viento se reabre el 30 de octubre

Las obras de rehabilitación integral de la plaza del Peine del Viento entran en su recta final. Con los trabajos de estabilización de la ladera ... ya finalizados y la retirada del muro de hormigón que se levantó en el lugar por seguridad hace nueve años, solo restan por acabar los trabajos de accesibilidad, que se están realizando en estos momentos en el acceso al Conjunto Monumental, y la instalación de un nuevo sistema de iluminación en la plataforma inferior del paseo. La previsión con la que trabajan en el Departamento de Obras y Proyectos es que las obras finalicen durante la última semana del mes para poder reabrir la renovada plaza el jueves 30 de octubre y generar un espacio, calificado como Bien Cultural Cualificado, «que asegure las condiciones de seguridad y accesibilidad necesarios para este lugar tan especial para los donostiarras,» señala Ane Oyarbide, segunda teniente de alcalde de la ciudad.

El presente proyecto, que tiene un presupuesto de 1,5 millones, pretende recuperar la relación con el entorno, entre la ciudad y la naturaleza, que con el transcurso del tiempo se ha deteriorado, creando una plaza de acceso más acorde a la arquitectura original de Luis Peña Ganchegui, «integrando la rampa de acceso dentro de la plazuela con el mismo lenguaje artístico del arquitecto y con una solución para la ladera que ponga en valor las características de la misma», indica la portavoz socialista.

Acceso respetando la obra

El proyecto de rehabilitación persigue resolver los problemas de accesibilidad que presenta el conjunto a las personas con movilidad reducida. La rugosidad del granito, –algo buscado por Eduardo Chillida para representar el tránsito de la ciudad a la naturaleza–, y el paso del tiempo han hecho que el acceso para las personas con problemas de movilidad, vayan o no en sillas de ruedas, quedara comprometido.

Familiares de Chillida y Peña Ganchegui, colectivos como Elkartu y el Ayuntamiento alcanzaron hace años un acuerdo sobre la solución a poner en práctica para garantizar la accesibilidad respetando la obra de los creadores. Así, se acordó proceder en la plataforma inferior en un doble sentido: por un lado realizar un «desbastado» de los adoquines con una fresadora circular para «eliminar las irregularidades superficiales manteniendo el aspecto rugoso del granito»; por otro lado, picar las juntas antes de rellenarlas con «un mortero lo más parecido en cuanto al color actual». Finalmente, se realizará una limpieza general de la superficie mediante la proyección de «silicato de aluminio a baja presión», explican desde Obras y Proyectos. Esta actuación facilitará el acceso de todo tipo de personas hasta las esculturas de Chillida ubicadas al fondo del monumento.

En cuanto a la iluminación, se retiraron los focos nocturnos que había al final del paseo Eduardo Chillida y se han instalado proyectores de luz, instalados en un báculo. La inclinación de los proyectores será la mayor posible para evitar deslumbramientos. Además, también se instalará un sistema de iluminación en la plataforma inferior de la plaza, a base puntos de luz aislados.