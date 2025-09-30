Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Paula, con un ejemplar de 'La fuerza del dragón', paseando (y posando) desde Sagüés hasta el Muelle. AURA ERRO

Paula Gallego

Escritora

«Teclear parece siempre un trabajo muy solitario, pero no lo es crear»

'Romantasy', 'enemies to lovers' y 'middle grade' de la autora de 'Gaueko'

Iker Marín

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:07

Admiradora de Almudena Grandes, Sarah J. Maas, V. E. Schwab o Federico García Lorca, esta joven andoaindarra que estudió Magisterio Infantil en la Facultad de ... Educación, Filosofía y Antropología de la EHU de Donostia mientras cursaba Filología a distancia con la UNED, se embarca en una nueva aventura literaria de monstruos, fantasía y romance que ha titulado 'La fuerza del dragón'. El libro lo publica la editorial Salamandra y es la primera entrega de su nueva saga 'Crónicas de Lilium'. La novela, que llegó a las librerías el jueves pasado, está dirigida a un público 'middle grade', es decir, a lectores con más de 9 años. De esta manera, los protagonistas de esta nueva aventura, es decir, Dalia, los Mata Quimeras, Annie y Kian, se unen al extenso imaginario literario de esta joven que ha publicado ya 20 libros, dos autopublicados cuando empezaba y el resto, con editoriales tradicionales.

