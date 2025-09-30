Admiradora de Almudena Grandes, Sarah J. Maas, V. E. Schwab o Federico García Lorca, esta joven andoaindarra que estudió Magisterio Infantil en la Facultad de ... Educación, Filosofía y Antropología de la EHU de Donostia mientras cursaba Filología a distancia con la UNED, se embarca en una nueva aventura literaria de monstruos, fantasía y romance que ha titulado 'La fuerza del dragón'. El libro lo publica la editorial Salamandra y es la primera entrega de su nueva saga 'Crónicas de Lilium'. La novela, que llegó a las librerías el jueves pasado, está dirigida a un público 'middle grade', es decir, a lectores con más de 9 años. De esta manera, los protagonistas de esta nueva aventura, es decir, Dalia, los Mata Quimeras, Annie y Kian, se unen al extenso imaginario literario de esta joven que ha publicado ya 20 libros, dos autopublicados cuando empezaba y el resto, con editoriales tradicionales.

Su saga más leída fue publicada con Puck y se tituló 'Gaueko', con elementos de la mitología vasca y tres novelas. Además, es autora de dos relatos cortos que se publicaron en formato digital y el 4 de noviembre verá la luz una edición especial ilustrada por la artista Inma Moya de 'Todos los secretos oscuros' y 'Todos los sueños malditos'.

– Además de todo esto, han traducido una de tus obras al ruso y viajas en breve a México para presentar 'La fuerza del dragón'. Casi nada.

– Sí, han traducido al ruso una de mis novelas contemporáneas: 'Ophelia y el sueño de cristal'. Y mi última publicación adulta ha sido 'Imperio de sombra y tormento', que se publicó este mayo. Mezcla distopía y fantasía y ahora mismo estoy trabajando en su segunda parte, que saldrá el año que viene. En cuanto a esta nueva aventura que inicia la saga 'Crónicas de Lilium', tengo presentaciones durante las próximas semanas en Oviedo, Madrid, Sevilla, Barcelona y en noviembre iré a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México.

– Minuto y resultado. ¿Cuáles son las primeras valoraciones y críticas de esta nueva novela?

– Están siendo críticas buenas y me alegra mucho estar leyendo reseñas de personas de todas las edades que están disfrutando del libro. Al fin y al cabo, es lo que pretendía con su escritura: que las puertas de Lilium estuvieran abiertas para lectores de cualquier edad.

– Lectores de cualquier edad que están leyendo una novela definida como 'middle grade', de una nueva saga de 'romantasy'. ¿Creo que tendrías que explicar(nos/me) qué significan esos dos términos?

– Una novela 'middle grade' significa que está pensada para lectores de más de 9 años y funciona como una novela puente. Ofrece un poco más a aquellos lectores voraces que quieren adentrarse en el mundo de la fantasía. Y sobre el término 'romantasy' hay mucha controversia. En el caso concreto de 'Crónicas de Lilium' es una historia que aúna fantasía y romance, concediéndoles a ambos mucha importancia. Esta saga ha sido concebida para aquellos lectores jóvenes y voraces que aspiran a leer algo un poco más avanzado, pero para quienes la fantasía más juvenil es demasiado todavía.

– ¿Explícanos cómo vives el proceso en el que tu trabajo de escritura en solitario se convierte en un libro que pasa a ser de los 'middle grade' y amantes del 'romantasy'? ¿Da vértigo?

– La escritura parece siempre un trabajo muy solitario, y teclear quizá sí lo sea, pero no lo es crear. Al escribir, soy muy consciente de las personas que me van a leer. Las redes sociales hacen que pueda compartir mi trabajo mientras avanzo y la publicación de una obra trae consigo encuentros literarios donde, en los últimos años, he descubierto que cuento con una comunidad de lectores que han hecho suyas mis historias, lo que es un privilegio. Que una novela que ha vivido solo en ti durante tanto tiempo vea la luz da vértigo, pero siempre es emocionante saber que al otro lado de ese puente que es la literatura hay alguien que, al leer, va a otorgarles vida de nuevo a tus historias.

– Leo que te encanta el cliché del 'enemies to lovers' y que adoras a los villanos y a los personajes de moral gris. ¿Los tiene 'La fuerza del dragón'?

– Sí. Aunque en este caso los villanos no son humanos, sino criaturas invisibles a las que solo unos pocos elegidos pueden ver y que por eso son tan peligrosas. El tipo de relación que va del odio al amor aparece también en el libro, pero será para otra pareja y no para la principal, que encajaría mejor en el cliché 'friends to lovers'.

– ¿Qué libro o saga te hicieron decir: 'Yo también voy a escribir mis propias historias'?

– Empecé escribiendo muy joven. De pequeña, mis padres grababan las historias que me inventaba antes de que supiera escribir y después he crecido escuchando y leyendo muchas grandes historias.