La pasarela Gladys del Estal se cierra entre el jueves y el domingo por trabajos de mantenimiento

La pasarela Gladys del Estal permanecerá cerrada entre este jueves 4 y el domingo 7 por trabajos de mantenimiento. Así lo ha anunciado este martes ... el Ayuntamiento. Durante este periodo, tanto la pasarela, que conecta el paseo Federico García Lorca con el parque Cristina Enea, como el ascensor permanecerán cerrados al público.

Las actuaciones previstas por el consistorio incluyen la limpieza de la superficie con agua a presión, la aplicación de desincrustantes especiales para eliminar residuos de la capa superficial de la madera y la aplicación de aceite protector con compuesto antideslizante por saturación, para nutrir la madera y garantizar su seguridad frente a resbalones

Este tratamiento antideslizante elegido por el Ayuntamiento tiene como objetivo mejorar la adherencia de la superficie, especialmente en condiciones de humedad, y prevenir accidentes en una infraestructura de gran tránsito peatonal. Se trata de una solución técnica que, además de proteger la madera, refuerza la seguridad de los usuarios.

El coste de estos trabajos asciende a 6.000 euros y se suman a las intervenciones realizadas en junio, cuando se sustituyeron las maderas dañadas por un importe de 11.000 euros.

Estas actuaciones buscan prolongar la vida útil de la pasarela y mantener sus condiciones óptimas de uso, en un punto clave de conexión para la ciudadanía.