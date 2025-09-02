Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En junio se sustituyeron las maderas dañadas. Borja Luna
San Sebastián

La pasarela Gladys del Estal se cierra entre el jueves y el domingo por trabajos de mantenimiento

Se realizarán labores de limpieza y tratamiento antideslizante

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:17

La pasarela Gladys del Estal permanecerá cerrada entre este jueves 4 y el domingo 7 por trabajos de mantenimiento. Así lo ha anunciado este martes ... el Ayuntamiento. Durante este periodo, tanto la pasarela, que conecta el paseo Federico García Lorca con el parque Cristina Enea, como el ascensor permanecerán cerrados al público.

