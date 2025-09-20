Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ayoon Inés Cho y Max Junwoo Bai en la terraza del BUL con sus platos fusión. GORKA ESTRADA

Ciudadanos | Max Junwoo Bai y Ayoon Inés Cho

«Pasamos días de incertidumbre por si la clientela dejaba de venir»

La pareja de surcoreanos ha abierto el bar BUL en la calle Carquizano

Elena Viñas

Elena Viñas

Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:23

Esta es la historia de un sueño cumplido. Hace once años, Max y Ayoon Inés, un joven matrimonio surcoreano, abandonaron su país natal para mudarse ... a Donostia. Un reportaje emitido en la televisión sobre la ciudad y sus pintxos fue el detonante de su cambio de vida. Max, entonces actor y modelo, anhelaba descubrir los secretos de la cocina vasca y abrir su propio negocio hostelero. Ayoon Inés no dudó en embarcarse en la aventura cinco días después de dar el 'sí, quiero' ante el altar. Desde hace dos semanas regentan el bar BUL, en Carquizano, 9, donde se hallaba el Mesón Bidea Berri.

