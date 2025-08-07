Parte Zaharrean Bizi pide colocar sonómetros permanentes que alerten del ruido del ocio nocturno
La asociación vecinal critica que el estudio municipal no aporte soluciones y pide reducir tamaño y horario de terrazas e incluso el horario de los bares
A.M.
Jueves, 7 de agosto 2025, 07:18
La asociación de vecinos de la Parte Vieja, Parte Zaharrean Bizi, reclama la colocación de «sonómetros permanentes» que permitan medir los niveles de ruido en ... tiempo real en el barrio para «poder actuar de forma ágil y efectiva». El colectivo criticó el último estudio de actualización de ruido presentado por el Ayuntamiento hace un mes porque «no aporta soluciones» a la problemática conocida. «No queremos que se gaste tiempo y dinero para que nos digan lo que ya sabemos».
La asociación demanda la instalación de sonómetros permanentes que midan los niveles de ruido en tiempo real y que, «en caso de índices graves, permitan poder actuar de manera ágil y efectiva». Además, solicita la elaboración de un «plan zonal acústico que especifique el diseño de actuaciones y medidas suficientes, correctoras y preventivas, que permitan en un plazo razonable el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica (OCA)».
A su juicio, este plan debería contemplar medidas que ya se han aplicado en otros municipios. «Sin ser pioneros en nada, solo hay que tener voluntad para plantearse lo que en otras ciudades ya se ha hecho: reducción del tamaño de las terrazas, reducción del horario de las terrazas, reducción del horario de los establecimientos de hostelería, modificación de la ordenanza de distancias para impedir la apertura o ampliación de establecimientos hosteleros, prohibición de almacenes y obradores de establecimientos hosteleros fuera de sus locales, prohibición de baldas en el exterior, no ampliar los horarios de algunas terrazas y calles de la Parte vieja como se quiere hacer en la modificación de la ordenanza, y el control de oficio municipal del cumplimiento de las ordenanzas».
