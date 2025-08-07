Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

San Sebastián

Parte Zaharrean Bizi pide colocar sonómetros permanentes que alerten del ruido del ocio nocturno

La asociación vecinal critica que el estudio municipal no aporte soluciones y pide reducir tamaño y horario de terrazas e incluso el horario de los bares

A.M.

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:18

La asociación de vecinos de la Parte Vieja, Parte Zaharrean Bizi, reclama la colocación de «sonómetros permanentes» que permitan medir los niveles de ruido en ... tiempo real en el barrio para «poder actuar de forma ágil y efectiva». El colectivo criticó el último estudio de actualización de ruido presentado por el Ayuntamiento hace un mes porque «no aporta soluciones» a la problemática conocida. «No queremos que se gaste tiempo y dinero para que nos digan lo que ya sabemos».

