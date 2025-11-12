Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un promotor privado construirá un parking para 85 autocaravanas en el camino de Igara en Donostia

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Junta de Gobierno Local aprobó este martes declarar el proyecto de movimiento de tierras y urbanización para implantar un parking de autocaravanas en el ... camino de Igara «conforme» al planeamiento urbanístico y el emplazamiento «idóneo» para su desarrollo, así como que concurre el «interés público» en la iniciativa impulsada por un promotor privado. Según explicó el alcalde, Jon Insausti, se aprobó también remitir el expediente a la Diputación, a los efectos de la declaración de interés público.

