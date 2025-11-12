Un promotor privado construirá un parking para 85 autocaravanas en el camino de Igara en Donostia
San Sebastián
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00
La Junta de Gobierno Local aprobó este martes declarar el proyecto de movimiento de tierras y urbanización para implantar un parking de autocaravanas en el ... camino de Igara «conforme» al planeamiento urbanístico y el emplazamiento «idóneo» para su desarrollo, así como que concurre el «interés público» en la iniciativa impulsada por un promotor privado. Según explicó el alcalde, Jon Insausti, se aprobó también remitir el expediente a la Diputación, a los efectos de la declaración de interés público.
El regidor detalló que tanto la ejecución de este proyecto como su ubicación «se consideran de especial interés, ya que sumaría una dotación de alrededor de 85 plazas de aparcamiento específicas para autocaravanas que aliviarían la presión sobre otros entornos». La memoria del proyecto especifica que cada plaza contará con toma de agua y rejillas para el vaciado de aguas grises y negras. Además, a futuro se prevén baños comunes con duchas, inodoros y lavabos.
