Parkea Bizirik denuncia la «masificación» y «vandalización» de Cristina Enea de Donostia

Jorge F. Mendiola San Sebastián Sábado, 2 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Parkea Bizirik expresó este viernes su «preocupación» por la «masificación» y «vandalización» del parque de Cristina Enea. La asociación naturalista denuncia la presencia de «perros ... sueltos bañándose en el estanque y animales acosados» la ausencia de «vigilancia permanente –retirada por el exalcalde Odón Elorza y no repuesta por los siguientes–», la celebración de «megaconciertos como Glad is the Day» y una gestión del recinto «en demasiadas ocasiones muy indiferente y despectiva a los animales, árboles y arbustos que allí viven».

Parkea Bizirik pone como ejemplo la «desaparición» de un nido de pava real que se encontraba «en un jardín privado» en el Pasaje de Alkolea, fuera del parque histórico, pero «a escasos centímetros del mismo». Explican que desde el Departamento de Bienestar Animal les informaron de que «lo trasladaron al otro lado del muro (dentro del parque) y que luego desapareció». La asociación les advirtió de que «cuando un nido se cambia de sitio, es aborrecido (dato que todo naturalista sabe)» y proponen solicitar las imágenes de las cámaras de videovigilancia «para saber qué pasó realmente» con el nido.

