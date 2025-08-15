Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio

En el outlet, ubicado en el sótano de una tienda en la calle Larramendi 9, se pueden encontrar zapatillas de las marcas Nike, Adidas, Converse y New Balance, además de abrigos con descuentos de hasta el 50%

M. S.

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:12

«He encontrado el mejor outlet y no está ni en un polígono ni en un centro comercial», arranca diciendo un joven en un vídeo viral en redes en el que ha descubierto este tesoro oculto en San Sebastián, ya que «está en un sótano de menos de 20 metros cuadrados», desvela.

En el outlet, ubicado en el sótano de la tienda 'Flow Store', en la calle Larramendi 9, ofrece cientos de zapatillas, además de ropa y abrigos a mitad de precio. «La verdad es que según entras parece una tienda normal, sin secretos, pero la magia empieza cuando bajas las escaleras y ves este cartel tan épico», dice al cartel que anuncia un 50% de descuento.

«Mirad cuantas zapatillas en un sitio tan pequeño. Mirad este muro todo lleno de Nikes», enseña además de otras zapatillas de las marcas Adidas, Converse y New Balance en el vídeo, que cuenta con más de 130.000 reproducciones en Instagram.

Zapatillas y abrigos a mitad de precio en un outlet de San Sebastián

Aunque en el outlet no solo hay zapatillas, ya que también dispone de ropa y abrigos con descuentos de hasta el 50%. Además de rebajas también del 50% por final de temporada disponibles en la primera planta de la tienda.

Y es que este pequeño local ubicado en pleno centro de San Sebastián, ofrece prendas sobre todo para la comunidad skater de la capital donostiarra, por lo que también vende tablas de skate, así como gorras, abrigos y demás prendas de las conocidas marcas estadounidenses Carhartt, Obey y Reebok.

