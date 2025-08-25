Objetivo en Ondarreta: retirar 200 toneladas de piedras de la playa en dos noches

Los trabajos para retirar piedras en la playa de Ondarreta comenzaron este lunes por la noche con un objetivo ambicioso: sacar del arenal del Antiguo ... 200 toneladas de escombros en dos noches. El concejal de Mantenimiento, Carlos García, dos técnicos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y seis operarios trabajan esta madrugada para que a partir de este martes el panorama cambie para los bañistas en la parte final del verano.

El Ayuntamiento ha tomado nota en los últimos días del malestar existente entre los usuarios de la playa más occidental del municipio por la cantidad de cascotes con la que tienen que lidiar cada vez que se meten en el mar y ha elegido las últimas mareas vivas del mes para poner en marcha un operativo con el que ya están familiarizados los habituales de esta playa.

El dispositivo se puso a trabajar antes de las 22.00, horas antes de la marea baja (00.58 horas), ya que los 3,5 metros de diferencia del nivel del agua entre la pleamar y la bajamar son un momento propicio para retirar restos calcáreos de las diferentes construcciones que ha habido en la zona en el último siglo y medio.

El campo militar de maniobras (1873 y 1922) y la cárcel (1888-1949) que se ubicaron en este arenal desaparecieron, pero algunos de sus restos aún siguen allí. El centro penitenciario se derribó con dinamita y aún siguen apareciendo partes del edificio junto a las toallas que se colocan hoy en la playa. El campo de maniobras militares se dispuso sobre un relleno de piedras que, demolido el muro de costa que lo soportaba, se quedó primero semienterrado y luego totalmente oculto por la arena. Más de un siglo después estas piedras, pulidas por el sedimento y transportadas por la fuerza de la gravedad y el movimiento de la arena, afloran a la superficie en la parte baja de la playa o directamente en la playa sumergida.

Aranzadi determinó que estos restos pétreos no eran naturales, sino antrópicos, es decir restos de antiguas construcciones humanas, y que, por tanto, lo procedente era eliminarlos. Los veranos son los momentos propicios para su eliminación porque, por la dinámica marina, la playa de Ondarreta inclina su perfil por la erosión de la orilla lo que hace aflorar piedras que están ocultas durante el invierno. Los dispositivos para retirarlas actúan por ello en verano y en los momentos de mareas vivas porque es cuando las fuertes bajamares permiten a las máquinas actuar en la parte más baja de la playa.

García: «Estudiaremos la situación de la playa y es posible que hagamos otra pasada en las mareas vivas del 8-9 de septiembre»

Este verano se ha actuado más tarde que nunca, lo que ha acabado con la paciencia de los usuarios. «Este es el momento más propicio y por eso actuamos ahora», señaló anoche el concejal socialista. «Esperemos que con la actuación de estas dos noches se note un importante cambio en la playa. Lo valoraremos y analizaremos si actuar también en las siguientes mareas vivas, las del 8-9 de septiembre», que serán aún más fuertes que la de esta semana El objetivo que se han marcado es retirar 200 toneladas de piedras esta semana. El mar y las características de la orilla determinarán si se supera el objetivo o es demasiado ambicioso. A finales de julio del año pasado, la despedregadora pudo retirar 225 toneladas en una noche.

Las piedras se transportarán a la empresa Ekotrade de Astigarraga donde se separará la arena y los cascotes se reciclarán como material para construcción. El sedimento se devolverá a la playa al finalizar el verano.