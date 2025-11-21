Ollagorra invita a Arraun Lagunak y Orio

La sociedad Ollagorra mantiene su compromiso con las primeras traineras guipuzcoanas de La Concha, este año Orio y Arraun Lagunak. Siempre en el mes de ... noviembre cuando remeras y remeros inician los entrenamientos, reciben la invitación para comer. Ocurrió el pasado sábado día 15. Se trata del Memorial Juantxo Aguinaga, remero y patrón de la trainera Donostia y además socio de la entidad. Un hombre muy vinculado al mundo del remo y conocido en el Muelle y la Parte Vieja. Falleció en 2004.

El menú, alubias con sacramentos, muchos sacramenos. Alubias de Azpeitia con morcilla, chorizo cocido, costilla, tocino, berza y piparras. Plato único que disfrutaron las dos plantillas arraunlaris y de postre pantxineta artesana de Ollagorra. La sociedad renovada y estrenada el 25 de mayo, después de varios años, del 19 al 24 en la calle General Etxagüe. Al llegar chicos y chicas se fotografíaron con las banderas de La Concha, al lado de la entrada, en las escaleras que dan acceso al paseo de Los Curas.

Allí les recibieron los componentes de la junta directiva con su presidente Fernando Pérez del Ama, el tesorero Adrián Rekalde y los vocales, Lupe Ibañez, Galder Mitxelena, Iñaki Peñalba, Javier Olariaga, Santos Aguirre, Tere Herrero, Aitor Martín, Mónica Oroz y el bodeguero Jorge Ibañez. Entre todos prepararon de víspera unas ricas alubias.

De Donostia Arraun Lagunak acudieron la presidenta Itziar Eguren; el expresidente José Ramón Gómez; la patrona Joana Halsouet, que deja el club por temas laborales, lo mismo que la remera Maider Berau, ambas de Biarritz. El resto de remeras: Udane Goenaga, Lucía Canal, Mar Larrea, Nahikari Azkue, Maren Etxabe, Ania Pérez, Ane Sánchez, Xubane Uribarrena, Aiora Belartieta y Naroa Landa. También los directivos Luis Fernández y Fernando Etxezare. La gran novedad para la temporada que viene es Nagore Osoro, patrona suplente de la trainera de Tolosa, que ahora será la titular de Arraun.

Del club de Orio, su presidente Jon Olasagasti; el secretario José Luis Lertxundi 'Txato' y los directivos Iosu Atorrasagasti, Luis Larraxa 'Asuero' y José Antonio Gutiérrez. El patrón Gorka Aranberri, y el entrenador Iker Zabala. Los remeros: Oian Materola, Axier Carballeda, Ibai González, Martxel Aldai, Joseba Rodríguez, Ibai Lizarralde, Mikel Lizarralde, Aitzol Elu, Joseba Aristi, Adour Tapia, Jon Lizarralde, Aritz Lizarralde, Ugaitz Astigarraga, Ohian Manterola y Beñat Eliazu. También estaban presentes Mertxe y Agurtzane Aguinaga, hermanas del citado Juantxo, patrón y remero de Donosti y el escultor y pintor Iñaki Arrillaga de Orio. Algunas de sus obras cuelgan en las paredes de Ollagorra.

La sociedad cuenta con 250 socios (202 hombres y 48 mujeres), con lista de espera de 20 personas. Ollagorra tiene 120 años de vida. Su tamborrada ofrece un bello espectáculo con la bajada de Urgull con antorchas y tamborreros. Además organiza numerosos eventos, no solo gastronómicos, culturales y deportivos, abiertos también a los ciudadanos donostiarras.