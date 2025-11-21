Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Retenciones en la AP-8 en Mendaro, sentido Irun, tras hacer un camión la tijera
Foto de familia junto a la entrada de Ollagorra de los remeros y remeras junto a los componentes de la sociedad.

Gente de la ciudad

Ollagorra invita a Arraun Lagunak y Orio

La sociedad de la calle Mari homenajea todos los años a las mejores traineras guipuzcoanas de La Concha

Joti Díaz

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:21

La sociedad Ollagorra mantiene su compromiso con las primeras traineras guipuzcoanas de La Concha, este año Orio y Arraun Lagunak. Siempre en el mes de ... noviembre cuando remeras y remeros inician los entrenamientos, reciben la invitación para comer. Ocurrió el pasado sábado día 15. Se trata del Memorial Juantxo Aguinaga, remero y patrón de la trainera Donostia y además socio de la entidad. Un hombre muy vinculado al mundo del remo y conocido en el Muelle y la Parte Vieja. Falleció en 2004.

