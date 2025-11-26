Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Javier, zapatero entre sus zapatos, en la calle Larramendi. LUSA

Ciudadanos

Javier Fernández Alcalde

«¿Oficio en extinción? No lo creo. La industria del calzado innova a tope»

Hasta la calle Larramendi, él es el zapatero del barrio

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:24

Se siente muy donostiarra. No es para menos, nacido en San Roque, vivió con sus padres en Balleneros, estudió en el Carmelo, estaba continuamente en ... la plaza Easo con sus abuelos Ángel y Rosi, trabajó en Adecu, la carpintería, cerrajería y más de Esterlines y también en la carpintería Zabaleta, al lado del Burunda. Un tiempo pensó en hacer Biológicas pero le cogió el tranquillo a trabajar con las manos. Arregló zapatos al momento en Garbera y Urbil. Jugó al fútbol con los amigos, va al gimnasio Cross Fit Easo y desde hace nueve años resuelve los problemas de calzado del barrio, aunque propietario y autónomo lo es desde el 14 de noviembre de 2022. Vivir vive en Morlans.

