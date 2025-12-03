Las obras de Ondarreta se pagan con cuatro partidas no ejecutadas en 2025

La urgencia de empezar las obras para restaurar y fortalecer el paseo de Ondarreta, con la construcción de unas nuevas escaleras, requirió echar mano de ... una herramienta administrativa inusual, como es la declaración de emergencia, pero también arbitrar los fondos económicos suficientes para adjudicar estos trabajos. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó ayer un dictamen que explica de dónde han salido los 2,5 millones de euros necesarios para esta intervención, más los 90.750 euros que costará la dirección de las obras. La administración ha echado mano de cuatro partidas presupuestarias no ejecutadas en 2025 para disponer de esa cantidad, unos fondos que serán reprogramados en el Presupuesto municipal 2026 en sus partidas de origen para no perjudicar los objetivos para los que estaban pensados.

Las cuatro partidas afectadas por las disminuciones de crédito son el programa de 'Informática' de la aplicación presupuestaria 'Edificios y otras construcciones para los servicios', que se ha reducido en 462.180 euros; la partida 'Urbanización de Anoeta (fase 3)' del programa Proyectos y Obras, que ha bajado en 665.965 euros; la partida 'aportación a Fomento San Sebastián para gasto de capital' para obras de la Bretxa que disminuye en 1.080.283 euros; y la partida 'reorganización Easo' del programa plan de equipamientos, que baja 384.572 euros.

Estas disminuciones de crédito sirven para crear dentro del programa presupuestario de Vías Públicas la partida 'Reconstrucción de acera y muro de contención en Ondarreta' dotada con 2.593.001 euros.

El dictamen aprobado ayer en la Junta de Gobierno Local explica que «las partidas que van a financiar esta nueva necesidad se corresponden básicamente con actuaciones que a día de hoy no se han iniciado y que han sido previstas en el Presupuesto del año 2026 en base a los nuevos plazos de ejecución previstos de las mismas». Es decir que se ha sacado dinero de estas partidas porque no se han ejecutado este año, pero los créditos se reprograman para 2026.

Este expediente de modificación de crédito entre programas, está avalado por la norma foral 21/2003 y es competencia del Pleno, por lo que la aprobación definitiva de este traslado de fondos la adoptará el máximo órgano ejecutivo municipal en la sesión del 18 de diciembre.