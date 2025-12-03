Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las obras ya en marcha en Ondarreta. A.M.

Las obras de Ondarreta se pagan con cuatro partidas no ejecutadas en 2025

La transferencia de créditos entre partidas presupuestarias para afrontar la reforma del paseo deberán obtener el visto bueno del Pleno

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:55

Comenta

La urgencia de empezar las obras para restaurar y fortalecer el paseo de Ondarreta, con la construcción de unas nuevas escaleras, requirió echar mano de ... una herramienta administrativa inusual, como es la declaración de emergencia, pero también arbitrar los fondos económicos suficientes para adjudicar estos trabajos. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó ayer un dictamen que explica de dónde han salido los 2,5 millones de euros necesarios para esta intervención, más los 90.750 euros que costará la dirección de las obras. La administración ha echado mano de cuatro partidas presupuestarias no ejecutadas en 2025 para disponer de esa cantidad, unos fondos que serán reprogramados en el Presupuesto municipal 2026 en sus partidas de origen para no perjudicar los objetivos para los que estaban pensados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  2. 2 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  3. 3 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  4. 4 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  5. 5 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  6. 6 Alberto Chicote acude a San Sebastián con su duelo de restaurantes para buscar la mejor merluza
  7. 7

    Los profesores vascos perciben los sueldos más altos del Estado con diferencias de hasta 540 euros
  8. 8

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  9. 9

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica
  10. 10

    Insausti tiende la mano a los okupas de Martutene que quieran reinsertarse y salgan del edificio antes del jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las obras de Ondarreta se pagan con cuatro partidas no ejecutadas en 2025

Las obras de Ondarreta se pagan con cuatro partidas no ejecutadas en 2025