Estado actual de la aliseda y humedal de Ibaeta en el que va a actuar el consistorio. D. U.
San Sebastián

Las obras para mejorar la calidad de las aguas del humedal de la regata de Ibaeta arrancan en noviembre

Medio Ambiente va a eliminar especies de flora exótica con el fin de recuperar el ecosistema de la aliseda, que es zona de influencia de la ranita meridional

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 07:18

Comenta

La Junta de Gobierno Local ha aprobado adjudicar a la empresa Txukun Lorazantza el contrato de las obras para la recuperación ambiental del cauce de ... la regata de Igara, situada en el área sur del campus universitario de Ibaeta. Las obras, que comenzarán a lo largo del próximo mes, constan de diferentes actuaciones. La principal está dirigida a mejorar la calidad de las aguas del humedal de este área, ya que el Departamento municipal de Medio Ambiente ha detectado una «tendencia a la acidificación de las aguas y la presencia de metales y aceites procedentes del aparcamiento adyacente».

