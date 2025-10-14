Las obras para mejorar la calidad de las aguas del humedal de la regata de Ibaeta arrancan en noviembre

La Junta de Gobierno Local ha aprobado adjudicar a la empresa Txukun Lorazantza el contrato de las obras para la recuperación ambiental del cauce de ... la regata de Igara, situada en el área sur del campus universitario de Ibaeta. Las obras, que comenzarán a lo largo del próximo mes, constan de diferentes actuaciones. La principal está dirigida a mejorar la calidad de las aguas del humedal de este área, ya que el Departamento municipal de Medio Ambiente ha detectado una «tendencia a la acidificación de las aguas y la presencia de metales y aceites procedentes del aparcamiento adyacente».

La actuación también prevé eliminar en la zona especies de flora exótica, como 'Chamaerops humilis' (palmito) y 'Ligustrum japonicum' (aligustre), y la siembra y plantación de diversas especies herbáceas y arbustivas propias de los ecosistemas fluviales y de las alisedas cantábricas. Estas plantaciones se van a realizar tanto en el borde del parque como en los márgenes y lechos de regeneración.

Este conjunto de actuaciones tiene un objetivo común, «que es la recuperación del ecosistema de la aliseda y la calidad del agua del humedal. Cabe destacar que esta aliseda en concreto es zona de influencia de la ranita meridional ('Hyla meridionalis'), anfibio en peligro de extinción de la Comunidad Autónoma Vasca», explica Iñigo García, concejal de Medio Ambiente.

Panel informativo

Este humedal en el que se va a intervenir con un presupuesto de 109.771 euros (IVA incluido) es el vestigio del entramado de arroyos que discurrían por la zona y que, debido a la urbanización, se fueron encauzando y soterrando. En la actualidad, la alteración que sufre el entorno de la regata impide que el humedal y la aliseda alcancen un buen estado de conservación, por lo que la Dirección de Salud y Medio Ambiente ha redactado el proyecto aprobado y adjudicado que va a ejecutarse a partir de noviembre.

Durante las obras, que tienen un plazo de ejecución de 46 días, la empresa adjudicataria también va a mejorar desde el punto de vista medioambiental las márgenes del humedal mediante diversas técnicas de bioingeniería, como el estaquillado, trenzados de ramas y la instalación de biorrollos con especies propias de los ecosistemas acuáticos.

Al finalizar las obras, que están financiadas por el Fondo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (Fondos Next Generation), se colocará un panel informativo para dar a conocer la actuación así como la importancia de conservar y mejorar los hábitats fluviales en el entorno urbano, avanza el edil del PSE.