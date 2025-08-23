Las obras para el control de las aguas pluviales de Miramon comenzarán el 1 de septiembre

La Junta de Gobierno Local prevé adjudicar el martes a la empresa Urbycolan S. L. el contrato de las obras del proyecto de infraestructura para ... controlar las aguas pluviales y regatas de Miramon. Con un presupuesto de 821.800 euros (IVA incluido) las obras comenzarán el lunes 1 de septiembre y deben finalizar antes del 31 de diciembre de este año, al ser esta una actuación financiada con fondos Next Generation de la Unión Europea. La fecha de la actuación también respeta la recomendación de los expertos medioambientales de ejecutar las obras fuera del periodo «crítico de reproducción de muchas especies de interés de la zona, que es de marzo a agosto».

El objetivo fundamental de este proyecto es mejorar la capacidad de desagüe de la regata de Anoeta, conectada en este caso con Miramon, disminuyendo los caudales circundantes y evitando que los colectores entren en carga, con el fin de evitar futuras inundaciones en el barrio de Amara, además de mejorar la calidad de agua que se vierte al río Urumea.

La actuación prevista, que es una parte de los trabajos incluidos en el anteproyecto de 'Desvío y regulación de la regata de Miramon-Anoeta para evitar inundaciones en Amara', se centran en las regatas Pakea y Altzaerreka.

La primera, de 1,1 km., presenta en la actualidad en ambos márgenes dos colectores de fecales que se juntan en una arqueta previa al soterramiento de la regata. El ámbito del emplazamiento de la nueva infraestructura se ubicará en la zona baja de la regata previo al soterramiento de la misma bajo la GI-20. En Altzaerreka, que tiene una longitud de 550 m., la nueva infraestructura se ubicará bajo el vial de Miramon. En su margen derecha también discurre un colector de pluviales.