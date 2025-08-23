Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una de las regatas en las que el Ayuntamiento intervendrá en el bosque de Miramon. D. U.
San Sebastián

Las obras para el control de las aguas pluviales de Miramon comenzarán el 1 de septiembre

La actuación sobre los cauces de Altzaerreka y Pakea, con el fin de evitar futuras inundaciones en Amara, debe finalizar antes de que acabe el año

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:22

La Junta de Gobierno Local prevé adjudicar el martes a la empresa Urbycolan S. L. el contrato de las obras del proyecto de infraestructura para ... controlar las aguas pluviales y regatas de Miramon. Con un presupuesto de 821.800 euros (IVA incluido) las obras comenzarán el lunes 1 de septiembre y deben finalizar antes del 31 de diciembre de este año, al ser esta una actuación financiada con fondos Next Generation de la Unión Europea. La fecha de la actuación también respeta la recomendación de los expertos medioambientales de ejecutar las obras fuera del periodo «crítico de reproducción de muchas especies de interés de la zona, que es de marzo a agosto».

