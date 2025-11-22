Las obras continúan este fin de semana en el paseo de Ondarreta Hoy y mañana se ejecutarán las primeras demoliciones en la zona y el lunes está prevista la retirada de escombros

Aingeru Munguía San Sebastián Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Las obras no se detienen este fin de semana en el paseo de Ondarreta. Ayer se llevó a cabo el vallado de la zona ... de obra, que va a cortar la circulación peatonal en 140 metros de paseo, y hoy y mañana se van a ejecutar las primeras demoliciones, según establece el plan de trabajo acordado por Moyua con el Ayuntamiento. Durante cuatro meses, los viandantes tendrán que utilizar los jardines para cruzar la zona porque es necesario demoler y reconstruir el muro de costa, que incluye la acera del paseo junto a la playa. Las obras, calificadas como de emergencia por el consistorio, pretenden acabar con el estado de ruina de un paseo cuya seguridad está comprometida desde el año 2023. Los trabajos se han adjudicado, sin licitación, esta semana con un presupuesto de 2,5 millones de euros para no perder tiempo en la restauración de este paseo marítimo, cuya estabilidad estaba amenazada por los temporales del invierno.

Las obras se ejecutarán en seis fases a lo largo de cuatro meses e incluirán la construcción de una montaña de arena o caballón en la base del muro de costa para proteger los trabajos de la actividad mareal. A mediados de la semana que viene está previsto la retirada de las seis farolas del paseo afectadas por las obras, que serán restauradas y recolocadas una vez construido en nuevo muro de costa. Los usuarios de la playa deberán utilizar las escaleras ubicadas en el centro del paseo para acceder a la playa hasta el final del invierno.

