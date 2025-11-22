Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El paseo permanecerá cerrado cuatro meses por obras. A. M.

Las obras continúan este fin de semana en el paseo de Ondarreta

Hoy y mañana se ejecutarán las primeras demoliciones en la zona y el lunes está prevista la retirada de escombros

Aingeru Munguía

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Las obras no se detienen este fin de semana en el paseo de Ondarreta. Ayer se llevó a cabo el vallado de la zona ... de obra, que va a cortar la circulación peatonal en 140 metros de paseo, y hoy y mañana se van a ejecutar las primeras demoliciones, según establece el plan de trabajo acordado por Moyua con el Ayuntamiento. Durante cuatro meses, los viandantes tendrán que utilizar los jardines para cruzar la zona porque es necesario demoler y reconstruir el muro de costa, que incluye la acera del paseo junto a la playa. Las obras, calificadas como de emergencia por el consistorio, pretenden acabar con el estado de ruina de un paseo cuya seguridad está comprometida desde el año 2023. Los trabajos se han adjudicado, sin licitación, esta semana con un presupuesto de 2,5 millones de euros para no perder tiempo en la restauración de este paseo marítimo, cuya estabilidad estaba amenazada por los temporales del invierno.

Las obras continúan este fin de semana en el paseo de Ondarreta