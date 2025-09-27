Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El carril del paseo Errondo, sentido Morlans, pegado a la mediana se transformará en parking para motos cuando juegue la Real. A. M.

La obra del parking de motos de Anoeta arranca el lunes y tendrá cuatro fases

Los motoristas podrán aparcar los días de partido en la mediana del paseo de Errondo a partir de finales de año

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Los trabajos para la reordenación del aparcamiento en el paseo de Errondo y la creación de un parking de motos para los partidos de Anoeta ... comenzarán el lunes y finalizarán previsiblemente a finales de año. La obra se realizará en cuatro fases y afectará en cada momento a las plazas de aparcamiento del entorno en el que se estén realizando los trabajos. El material de obra se colocará en la calle Olaeta, lo que afectará a alrededor de ocho plazas de estacionamiento hasta completar la operación.

