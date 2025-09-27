La obra del parking de motos de Anoeta arranca el lunes y tendrá cuatro fases

Los trabajos para la reordenación del aparcamiento en el paseo de Errondo y la creación de un parking de motos para los partidos de Anoeta ... comenzarán el lunes y finalizarán previsiblemente a finales de año. La obra se realizará en cuatro fases y afectará en cada momento a las plazas de aparcamiento del entorno en el que se estén realizando los trabajos. El material de obra se colocará en la calle Olaeta, lo que afectará a alrededor de ocho plazas de estacionamiento hasta completar la operación.

En la fase 1 se construirá un nuevo paso de peatones elevado bajo los tableros de Carlos I. Se empezará por la adecuación de las aceras y posteriormente se construirá la mediana. Algunas de las plazas de aparcamiento contiguas al paso de peatones se verán afectadas y el tráfico circulará por un único carril, aunque se permitirá en todo momento el flujo de vehículos.

Una vez finalizada la actuación en la confluencia con Carlos I, se trasladarán los trabajos para elevar el paso de peatones que da paso de Errondo a la calle Ferrerías y la creación de la mediana del mismo, con afecciones similares a la fase anterior. Durante el periodo que dure esta segunda fase, los peatones deberán utilizar el nuevo paso de Carlos I.

Posteriormente se construirá la mediana en el tramo que llega hasta el paso de peatones más cercano a la plaza Aita Donostia, frente al estadio de Anoeta. Se permitirá el paso de vehículos, peatones y bicicletas en todo momento. Una vez finalizados los pasos de peatones, se acometerá la mediana central que los unirá y se realizarán los trabajos de asfaltado y pintado de las nuevas plazas de aparcamiento para residentes. Estas tareas tendrán incidencia puntual en el tráfico nocturno.

Así, una vez finalizada la obra, el barrio de Amara Berri contará con más plazas de aparcamiento para residentes, además de adaptarse las nuevas plazas de rotación del paseo de Errondo para el aparcamiento de motos los días de evento en Anoeta.