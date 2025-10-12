Un nuevo programa ofrece alojamiento y ayudas a jóvenes con proyectos sociales

Fomento San Sebastián abre una nueva convocatoria dirigida al talento joven donostiarra con el objetivo de potenciar iniciativas innovadoras y con impacto social que mejoren ... la calidad de vida de los donostiarras. La iniciativa de esta sociedad municipal busca fomentar la participación de los menores de 35 años promoviendo su creatividad, liderazgo y el desarrollo de propuestas innovadoras que permitan resolver a la ciudad los diferentes retos a los que se enfrenta, como la inclusión o el dinamismo comercial.

Se pueden presentar proyectos en fase de desarrollo o implementación, que demuestren tener viabilidad y enfoque participativo y con propósito de generar un cambio positivo en San Sebastián. Las propuestas seleccionadas tendrán asesoría durante el desarrollo del proyecto, ayudas económicas, uso de espacios de trabajo, alojamiento y acceso preferente a programas de la sociedad municipal. «Tras un año de escucha activa que hemos realizado en acciones con jóvenes, lanzamos este programa que incorpora alojamiento gratuito a la formación, bien en Ekinn o en el Talent House, y la ayuda económica que ya ofrecíamos. Antes también dábamos alojamiento, pero los seleccionados tenían que tener algún contrato con alguna empresa», indica Ane Oyarbide, concejala de Economía y Empleo Local.

Todos los interesados, que deben tener una titulación mínima de Grado Superior, tienen la información sobre esta iniciativa en www.fomentosansebastian.eus.

Forma de «construir ciudad»

En la actualidad, según datos del último barómetro de la entidad, los menores de 35 años representan el 32% de la población donostiarra, pero han disminuido un 13,8% desde el inicio del siglo. Para Fomento, contar con jóvenes «motivados y conectados con las necesidades del entorno» permitirá que Donostia avance hacia respuestas sostenibles y transformadoras.

«Apostar por el talento joven no es solo pensar en futuras generaciones, es una forma inteligente de construir ciudad», dice la edil socialista. «Nos tenemos que comprometer para que puedan acceder a una buena formación, generar empleo de calidad y buscar fórmulas para que puedan vivir dignamente en su ciudad», añade.

Más allá del alojamiento por un año, Fomento ofrece ayudas de 500 euros al mes durante un año para cumplir con la hoja de ruta del proyecto y hasta 2.000 euros por proyecto.