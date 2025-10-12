Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oyarbide junto a los emprendedores Lander Zunzunegi, Sara Recalde y Ander Lujambio.
San Sebastián

Un nuevo programa ofrece alojamiento y ayudas a jóvenes con proyectos sociales

Los emprendedores tendrán asesoría, apoyo económico, uso de espacios de trabajo y opción de vivir en Ekinn o Talent House

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:50

Comenta

Fomento San Sebastián abre una nueva convocatoria dirigida al talento joven donostiarra con el objetivo de potenciar iniciativas innovadoras y con impacto social que mejoren ... la calidad de vida de los donostiarras. La iniciativa de esta sociedad municipal busca fomentar la participación de los menores de 35 años promoviendo su creatividad, liderazgo y el desarrollo de propuestas innovadoras que permitan resolver a la ciudad los diferentes retos a los que se enfrenta, como la inclusión o el dinamismo comercial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  2. 2 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  3. 3 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  4. 4

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  5. 5

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  6. 6

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  7. 7 Un rincón de cocina vasca en el bajo de un hotel de San Sebastián: «Queremos que se note que nos divertimos cocinando»
  8. 8

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  9. 9

    El Ayuntamiento de Donostia ya define la «zona verde» de la nueva plaza elevada
  10. 10 Zubimendi explica su salida al Arsenal y su no anterior al Liverpool: Â«Era lo que buscabaÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un nuevo programa ofrece alojamiento y ayudas a jóvenes con proyectos sociales

Un nuevo programa ofrece alojamiento y ayudas a jóvenes con proyectos sociales