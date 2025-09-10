Nueve días para el inicio del Zinemaldia

Restan 9 días para el inicio del Zinemaldia y la ciudad comienza poco a poco a asimilar que tendrá la oportunidad de vivir unas jornadas ... donde podremos ver grandes películas de diferentes ciclos, además de la Sección Oficial. Los grandes carteles anunciando esas películas y firmas comerciales comienzan a lucir en las cercanías del centro Kursaal.

En otro centro cultural, como Tabakalera, se presentó el Zinemaldia y como es habitual, su director José Luis Rebordinos y la responsable de comunicación Ruth Pérez de Anucita, dieron todo tipo de detalles sobre la intensa agenda que nos espera estos días.

Luego, y como es habitual, la sala Prisma, en el mismo edificio, fue escenario del cóctel. Si no conocen la terraza, les animo a que se acerquen para divisar otro foto de la ciudad, merece la pena.

Allí estaban el alcalde Eneko Goia, con los concejales Jon Insausti, Ane Oyarbide, Juan Karlos Izagirre y Markel Ormazabal. Además, el director de Cultura del Ayuntamiento, Jaime Otamendi.

Representantes del Zinemaldia, además de los ya citados, las subdirectoras Maialen Beloki y Lucía Olaciregui; la directora financiera, Amaia Elizondo y el también miembro del Comité de Dirección Joseba Fernández, director de la Filmoteca Vasca. También responsables de los diferentes departamentos, como Luis Alonso, director de Producción.

De otras entidades; Pío Aguirre, presidente del Club Náutico, con su esposa Ana Uriz y la vicepresidenta de la entidad Itziar Almagro. Juan Querejeta, jurado del Ateneo de Gipuzkoa. Fernando Mikelajauregui, con su hermana Maite y Juan Berasategui, fundadores del Cine Club Kresala y siempre muy cercanos al Zinemaldia. El veterano actor Mario Pardo, al que recordamos por su actuación en la película 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice y la veterana actríz Lourdes Bedia. Susana Soto, directora del Museo San Telmo. Amaia Sánchez, gerente de La Perla y Tania San Millán, comunicadora digital. Miren Elosegui de la Euskadiko Orkestra. Mikel Zaldua, director del hotel Zinema 7. Irene Larraza, directora del Instituto Vasco Etxepare. Karolina Saez de Bikuña, de la empresa Bikuñabi. Idoia Lainez, de Propaga. Mayre Modrego, directora de Eurotoques y el subdirector Borja Vidaurreta.