Todo está preparado en la base del ascensor para colocar la estructura vertical

Noches movidas en Amara Viejo

Movilidad vertical. ·

La estructura del nuevo ascensor a San Roque llegará la semana que viene en transportes especiales que exigirán despejar el camino hasta la calle de La Salud durante 3 noches

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:26

Los curiosos y los insomnes van a tener tres noches moviditas en Amara Viejo la semana que viene. A partir de las once de la ... noche del lunes van a llegar al barrio en transportes especiales las piezas de la estructura del ascensor que comunicará la calle de La Salud con San Roque, lo que exigirá medidas especiales, como eliminación de farolas, semáforos y otros elementos del mobiliario urbano para que los camiones puedan llegar a su destino.

