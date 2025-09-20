Noches movidas en Amara Viejo

Los curiosos y los insomnes van a tener tres noches moviditas en Amara Viejo la semana que viene. A partir de las once de la ... noche del lunes van a llegar al barrio en transportes especiales las piezas de la estructura del ascensor que comunicará la calle de La Salud con San Roque, lo que exigirá medidas especiales, como eliminación de farolas, semáforos y otros elementos del mobiliario urbano para que los camiones puedan llegar a su destino.

El nuevo elevador va a empezar a mostrar su imponente figura a partir de este mes. Se trata de una estructura de casi 30 metros de altura que comunicará los andenes de la estación soterrada del Topo, bajo la calle Autonomía, con la calle de La Salud y finalmente con la parte alta de la calle San Roque. El nuevo ascensor estará vinculado, por tanto, al uso ferroviario pero tendrá también un uso independiente, vecinal, para quienes quieran desplazarse desde Amara Viejo a Aiete y viceversa.

Euskal Trenbide Sarea (ETS) adjudicó la obra en noviembre de 2023 a una UTE formada por Altuna y Uria, Acciona e Iza por un precio de 2.190.037 euros (más IVA) y 20 meses de plazo. Hasta ahora se ha ejecutado la parte menos visible de la obra, incluida la fabricación de la estructura metálica que soportará este modo de transporte, y ahora llega el momento de colocar las piezas de esta alcayata invertida formada por el tubo por el que se desplazará el elevador y la pasarela que permitirá el desembarco de los pasajeros en la curva de la calle San Roque 48.

Mobiliario urbano Será necesario quitar farolas, semáforos y bolardos para que los camiones puedan llegar

Aparcamiento Movilidad pondrá con 24 horas de antelación señales para que no se estacione en las inmediaciones

En los últimos días los operarios de la contrata han construido, en lo alto de la calle La Salud, la plataforma base a partir de la cual se levantará el ascensor

El elevador tendrá una capacidad máxima de 21 personas. El tiempo de recorrido desde la parte alta hasta el cañón del Metro será de 73 segundos. La estructura vertical está formada por un pórtico metálico de 27,5 metros de altura, y se remata con una pasarela de 57,5 metros de luz.

Tres noches

La colocación de la estructura comenzará la semana que viene. Durante tres noches, desde las 23 hasta las 06.00 horas, el tráfico de Amara Viejo estará condicionado a las maniobras que tendrán que hacer los camiones para descargar en la calle de La Salud. Estos vehículos especiales llegarán a la ciudad por Carlos I y desde Pío XII irán acompañados de vehículos de la Guardia Municipal. El tamaño de estos vehículos y las dificultades para maniobrar con esta carga en calles tan estrechas como las de Amara Viejo requerirán de medidas extraordinarias para despejar la ruta de obstáculos.

Según explicaron fuentes del Departamento de Movilidad, se colocarán en las inmediaciones cintas para evitar aparcar desde 24 horas antes y para advertir a los conductores que tengan sus vehículos estacionados que tendrán unas horas para retirar sus vehículos antes de que se los lleve la grúa. No solo será necesario el espacio de algunas plazas de aparcamiento sino también despejar las zonas de maniobra de mobiliario urbano. Habrá que desmontar semáforos, farolas y bolardos para que puedan pasar estos camiones.

La ruta que seguirán será Sancho El Sabio, calle Easo y en el cruce con la plaza Easo los camiones se meterán en sentido contrario para embocar finalmente en la calle de La Salud.

En 2026, en funcionamiento

El elevador se pondrá en funcionamiento el año que viene, junto al conjunto del nuevo Topo soterrado.

A principios de verano, ETS y el Ayuntamiento firmaron un convenio para regular el mantenimiento de este sistema de movilidad vertical. El acuerdo establece que una vez finalizada la obra, el ascensor será cedido al Ayuntamiento mediante una «concesión demanial» por la que se le otorgará el uso durante 20 años, «plazo durante el cual asumirá la totalidad del coste económico del mantenimiento integral y limpieza del ascensor, así como de la pasarela, iluminación, cámaras de videovigilancia, cerramiento y puerta que comunica la pasarela con la calle San Roque». El Ayuntamiento también asumirá las reparaciones a consecuencia de actos vandálicos y será «responsable de cualquier tipo de daño y/o perjuicio que pudiera producirse como consecuencia de incidentes o accidentes que se produzcan por el uso del ascensor».