«En Navidad, hubo quien puso en el zapato una visita al cementerio»

El turismo de cine seduce a cuatro de cada diez viajeros en España. Los amantes del séptimo arte que visitan Donostia pueden acceder a las ... visitas que desarrolla Maider Pérez por localizaciones que han saltado a la pantalla grande. Comenzó organizando tours basados en libros (euskaditurismodenovela.com) y ahora ofrece visitas de cine e incluso a Polloe.

– Dicen que el turismo de cine comienza por un buen guion. ¿Cómo se gesta el suyo?

–Lo primero que hago es verme las películas para ver si tienen cabida en mis visitas temáticas. Tiene que coincidir que haya escenarios dentro de un itinerario coherente. Si quieres hacer un recorrido por el centro y lo que sale en pantalla es Egia, puede no cuadrar. Las películas son la excusa para contar el patrimonio de la ciudad, la cultura...

«Donostia es una ciudad que se presta mucho a ser escenario de cine. Desde Alfred Hitchcock a Woody Allen»

– Eso le obligará a estar muy al día de los estrenos.

– Sí, tengo alertas para estar al día de las películas que se han rodado aquí y estar bien informada porque muchos de los que piden este tipo de visitas son muy de cine. Además, tengo que verlas en el momento porque luego solo algunas están en plataformas. Si no las ves, las pierdes. A veces tiro de la Filmoteca Vasca y de la Film Commission.

– ¿Tenemos en Donostia muchas localizaciones de cine?

– Es una ciudad que se presta mucho a ser escenario de cine. Desde Alfred Hitchcock, que utilizó nuestro cementerio como parte de su set, a películas mucho más modernas, como 'Rifkin's Festival', de Woody Allen, que hizo casi un reportaje sobre el Festival de Cine de San Sebastián. También hay otras que no tienen como protagonista a la ciudad porque podían haberse grabado en cualquier sitio, pero se han rodado aquí.

– ¿Por ejemplo?

– La última de Paco León, 'Sin instrucciones'. Antes tuvo otra, 'Embarazados', que la rodó aquí. No especifica que sea Donostia, pero cuando la ves, te das cuenta que sale la calle Loiola. Te sorprendes. Además, ahora también hay muchas series de televisión que se graban aquí. En Donostia, en Gipuzkoa o en Euskadi.

– Imagino que una de las últimas producciones que incluirá en sus visitas será 'La infiltrada', aunque sin hacer spoiler.

– Exacto. Trato de no hacer spoiler nunca, ni de películas ni de libros. Siempre pregunto si alguien ha visto o leído un determinado título. Si lo han visto, hablo con más libertad. Si no lo han hecho, no les voy a destripar la trama y más si tienen pensado leerse luego el libro.

– Así que sus otras visitas, las literarias, despiertan el interés por la lectura.

– ¡Sí! Empecé haciéndolas con diez libros y ya sumo trece. A quienes hacen la visita, les doy un listado de libros. Suelen preguntarme cuál les recomiendo.

– ¿El auge del turismo de cine responde a que ya no nos conformamos con un recorrido y buscamos, tal vez, más la experiencia?

– Se busca cada vez más la especialización en todos los ámbitos de la vida. ¡Hasta en el café! Queremos café de especialidad, comida especializada... Vamos a lo concreto. Es verdad que Donostia es una ciudad muy turística, pero muy pequeña, con lo cual, hecho un tour hechos todos. Salvo que les lleves a Pasaia o les enseñes el cementerio o algo de comercio, no hay más. La gente busca esa especialización y cierta exclusividad, esa sensación de sentirte en una visita de pequeño formato. Nada que ver con las masivas que van con audioguía y apenas tienen interacción.

– Más frías y despersonalizadas.

– En mis visitas, al hablar de cine o de literatura, interactúo más con el visitante y le doy pie a que me haga preguntas relacionadas con esas películas o su temática.

– ¿Por dónde discurren?

– Por el Centro y la Parte Vieja. También se podrían hacer por el Antiguo y Ondarreta. Me gustaría salirme de los cánones de las rutas habituales, pero es lo que la gente demanda.

– ¿Los donostiarras que presumimos de saberlo todo de la ciudad también accedemos a sus tours?

– Por supuesto. El día del libro pude dinamizar, a través de Donostia Kultura, una ruta. ¿Sabes quién vino un miércoles por la mañana? Gente donostiarra. Fue fenomenal. Descubrieron la ciudad a través de escenarios de libros. Luego, además, pueden comprar esos mismos libros. Es como si se cerrara el círculo. Se crea una economía circular de comercio local, de cercanía. Los donostiarras pueden tener interés o curiosidad o simplemente, disponer de un día libre y apetecerles hacer algo diferente a poner lavadoras.

– No es mal plan.

– También he tenido clientes que me han comprado las visitas para regalar a sus familiares. Al final, son experiencias para pasar en familia tiempo de calidad, compartiendo un plan diferente. En Navidad, hubo gente que puso en el zapato una visita al cementerio, por ejemplo. Hay padres con hijos ya mayores que les pusieron como pista: ¿Qué tiene que ver Clara Campoamor con Bilintx? La respuesta era que estaban enterrados en el mismo sitio e iban a hacer una visita. Luego pueden acabar el día tomando un vermú.