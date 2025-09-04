El Muelle comienza a limpiarse con agua a presión y se prescinde de productos químicos

El Departamento de Salud y Medio Ambiente del Ayuntamiento y la dirección de Desarrollo Litoral, Puertos y Asuntos Marítimos del Gobierno Vasco han llegado a ... un acuerdo de colaboración para implantar un nuevo sistema de limpieza en el Muelle que prescinde totalmente de productos químicos. Desde ayer, la limpieza de los verdines y algas en la rampa del Aquarium y escaleras del puerto se llevará a cabo exclusivamente con productos no contaminantes proyectados con agua a presión.

El método es más respetuoso con el medio marino y el entorno urbano y se llevará a cabo con una frecuencia quincenal, coincidiendo con las bajamares, que son el momento más adecuado para garantizar una mayor eficacia en la limpieza y reducir riesgos de arrastre de residuos al mar. Iñigo García, concejal de Medio Ambiente, se acercó ayer a la rampa del Aquarium junto al director de Puertos del Gobierno Vasco, Koldo Goitia, para seguir in situ el estreno del nuevo sistema de limpieza e indicó que con esta solución «tratamos de ser más respetuosos con el medio ambiente y además damos una solución a una demanda vecinal que, en los últimos años, había generado un intenso debate público, asunto que fue abordado de manera específica en el último Pleno municipal antes del verano».

El edil del PSE hace referencia a la polémica suscitada por la publicación en redes sociales el pasado 27 de marzo de un vídeo en el que se denunciaba un supuesto vertido de productos químicos al mar durante las labores de limpieza en el puerto. Ante esta situación, el Ayuntamiento «actuó con diligencia» y remitió el 31 de marzo sendos escritos tanto a la responsable del servicio territorial de Puertos de Gipuzkoa como a la Agencia Vasca del Agua (URA), solicitando información «clara y detallada» de lo sucedido, señala García. «Concretamente, pedimos conocer qué productos químicos se estaban utilizando, en qué condiciones, con qué finalidad, y si se trataba de biocidas, si contaban con la debida autorización y si eran aplicados por personal cualificado», explica el concejal socialista.

En este caso concreto, señala García, no se acreditó en «ningún momento» la existencia de un vertido directo al agua. «Lo que se aprecia en el vídeo corresponde a la limpieza del verdín con un producto autorizado, aplicado sobre la superficie dura del puerto». Para estas labores, que incluyen la limpieza del verdín en la zona portuaria, escaleras y rampas, «no se utiliza hipoclorito sódico (lejía) desde el año 2018». Cuenta el delegado que entre ese año y 2021 se usó un producto químico denominado Eliver y entre 2021 y este verano Eliver Bio, «diluido en una proporción de 1/4 con agua» que era aplicado por la empresa adjudicataria UTE Gipuzkoako Portuak 2023. Este producto «contaba con las autorizaciones correspondientes, así como con las fichas de seguridad y técnicas necesarias».

La decisión de prescindir de productos químicos y apostar por agua a presión «demuestra que, cuando existe una preocupación ciudadana, las instituciones escuchan y actúan para buscar soluciones eficaces», dijo García.