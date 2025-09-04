Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un operario trabajando el miércoles con una manguera con agua a presión para limpiar los verdines de la rampa. Fotos D. U.
San Sebastián

El Muelle comienza a limpiarse con agua a presión y se prescinde de productos químicos

Este método, más respetuoso con el medio marino y el entorno urbano, se llevará a cabo cada 15 días, coincidiendo con las mareas bajas

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:10

El Departamento de Salud y Medio Ambiente del Ayuntamiento y la dirección de Desarrollo Litoral, Puertos y Asuntos Marítimos del Gobierno Vasco han llegado a ... un acuerdo de colaboración para implantar un nuevo sistema de limpieza en el Muelle que prescinde totalmente de productos químicos. Desde ayer, la limpieza de los verdines y algas en la rampa del Aquarium y escaleras del puerto se llevará a cabo exclusivamente con productos no contaminantes proyectados con agua a presión.

