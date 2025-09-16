Movilidad insta a Telpark a garantizar la seguridad del parking de La Concha
Yarza dice, antes de reunirse esta semana con la concesionaria, que «no son aceptables» las situaciones que han vivido los usuarios
San Sebastián
Lunes, 15 de septiembre 2025
Los numerosos incidentes por robos, atracos, roturas de lunas y agresiones en el parking de La Concha llegaron ayer a las comisiones municipales del Ayuntamiento. ... 230 usuarios de las dos últimas plantas del estacionamiento han constituido una asociación y ayer celebraron su primera asamblea para reclamar «soluciones inmediatas» ante la oleada de incidentes que están sufriendo en los últimos meses. El PP planteó una interpelación al gobierno municipal y la concejala de Movilidad, Olatz Yarza, aseguró que esta semana se reunirán con al concesionaria y le exigirán que adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las instalaciones.
El parking de La Concha se suma a los problemas de seguridad que se han registrado en otros parkings gestionados por Telpark como el de plaza de Cataluña, Easo o Boulevard, donde ya se han adoptado medidas para garantizar, sobre todo, la tranquilidad nocturna de los usuarios.
El concejal del PP Jorge Mota realizó ayer una decena de preguntas al gobierno municipal en una interpelación en la que recordó el contenido del artículo 70.3 del pliego de condiciones a cumplir por el concesionario, que deberá «cuidar especialmente de la vigilancia del estacionamiento y sus instalaciones, y dotar al mismo, en su caso, del personal necesario para que el servicio goce de las debidas condiciones de seguridad y eficacia, evitando al usuario cualquier incomodidad, peligro o demora». Entre las preguntas formuladas en la interpelación se pedía al gobierno municipal que aclarase si se había reunido con los afectados y con al empresa concesionaria y que informase qué medidas va a adoptar ante esta situación.
Los residentes de las dos últimas plantas denuncian haber sufrido una oleada de robos y exigen medidas urgentes
La concejala de Movilidad, Olatz Yarza (PNV), se encargó de responder a las preguntas del PP. Indicó que el Ayuntamiento se había reunido con los miembros de la asociación de afectados y también con otros usuarios del parking de La Concha. En este proceso de recogida de información también ha habido contactos con los trabajadores del Telpark, que, como en otros estacionamientos subterráneos concesionados, corroboraron las denuncias de los usuarios sobre la escasez de personal para la vigilancia de las instalaciones.
Yarza aseguró que esta semana se reunirán con la empresa y le conminarán a que cumplan las condiciones de seguridad a que están obligados por el contrato. La concejala dejó claro que la situación actual «no es aceptabe» y, por tanto, la empresa deberá mover ficha o de lo contrario el Ayuntamiento analizará con «los servicios jurídicos» qué medidas adoptar.
