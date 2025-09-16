Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los afectados se reunieron ayer en asamble en el hotel Londres. Iñigo Royo
San Sebastián

Movilidad insta a Telpark a garantizar la seguridad del parking de La Concha

Yarza dice, antes de reunirse esta semana con la concesionaria, que «no son aceptables» las situaciones que han vivido los usuarios

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Lunes, 15 de septiembre 2025

Los numerosos incidentes por robos, atracos, roturas de lunas y agresiones en el parking de La Concha llegaron ayer a las comisiones municipales del Ayuntamiento. ... 230 usuarios de las dos últimas plantas del estacionamiento han constituido una asociación y ayer celebraron su primera asamblea para reclamar «soluciones inmediatas» ante la oleada de incidentes que están sufriendo en los últimos meses. El PP planteó una interpelación al gobierno municipal y la concejala de Movilidad, Olatz Yarza, aseguró que esta semana se reunirán con al concesionaria y le exigirán que adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las instalaciones.

