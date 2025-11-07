El motivo de celebración de un conocido bar de San Sebastián: «Una familia, un bar, una historia»

Joti Díaz San Sebastián Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

«Una familia, un bar, una historia». Es la frase elegida para resumir los 75 años del bar Bergara de Gros. El pasado miércoles se organizó una gran celebración para conmemorar este importante aniversario que reunió a más de 200 invitados.

En 1950 Eladia Bidegain y Patxi Bergara abrieron el establecimiento. Ya ofrecían el menú del día a la hora de la comida y por la tarde recibían a los txikiteros del barrio. En el año 1980, Patxi Bergara,con su esposa Blanca Ameztoy, y las hermanas de Patxi, Conchi y Mª Angeles, cogieron el relevo, dando un giro a la oferta incorporando los pintxos. Nueve años más tarde conseguían el primer Campeonato de Gipuzkoa de Pintxos. Ese fue el inicio, porque luego le siguieron otros galardones, convirtiendo al bar en uno de los más conocidos de la ciudad.

En 2008, la tercera generación asumió la gestión del negocio. También familia con Monty Puig-Pey, su esposa Susana Erdocio y Esteban Ortega. Estos son los pilares de una larga historia, una familia y un bar, a los que hay que sumar numerosos colaboradores. Ahí sigue ofreciendo calidad en sus pintxos, buen trato, fundamentales para mantener una buena y fiel clientela.

