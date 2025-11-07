Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Patxi Bergara y Blanca Ameztoy, María Ángeles Bergara (2ª generación) y Monty Puig Pen, y Susana Erdocio y Esteban Ortega (3ª generación).
El motivo de celebración de un conocido bar de San Sebastián: «Una familia, un bar, una historia»

Tres generaciones de la familia Bergara-Bidegain mantienen viva la historia de este establecimiento del barrio de Gros

Joti Díaz

Joti Díaz

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

«Una familia, un bar, una historia». Es la frase elegida para resumir los 75 años del bar Bergara de Gros. El pasado miércoles se organizó una gran celebración para conmemorar este importante aniversario que reunió a más de 200 invitados.

En 1950 Eladia Bidegain y Patxi Bergara abrieron el establecimiento. Ya ofrecían el menú del día a la hora de la comida y por la tarde recibían a los txikiteros del barrio. En el año 1980, Patxi Bergara,con su esposa Blanca Ameztoy, y las hermanas de Patxi, Conchi y Mª Angeles, cogieron el relevo, dando un giro a la oferta incorporando los pintxos. Nueve años más tarde conseguían el primer Campeonato de Gipuzkoa de Pintxos. Ese fue el inicio, porque luego le siguieron otros galardones, convirtiendo al bar en uno de los más conocidos de la ciudad.

En 2008, la tercera generación asumió la gestión del negocio. También familia con Monty Puig-Pey, su esposa Susana Erdocio y Esteban Ortega. Estos son los pilares de una larga historia, una familia y un bar, a los que hay que sumar numerosos colaboradores. Ahí sigue ofreciendo calidad en sus pintxos, buen trato, fundamentales para mantener una buena y fiel clientela.

Abrió la fiesta Isabel Verdini y Jon Alonso de Verdini Dantza Taldea, que ofrecieron un bonito espectáculo de danza. Comenzaron a salir las bandejas de pintxos que disfrutaron los exjugadores la Real Sociedad: Jesús Mari Satrústegui y Jaione Lopetegui, José Ignacio Satrústegui, José Mari Martínez, Bixio Gorriz, Michel Loinaz, Javier Zubillaga, Julio Olaizola, Tomás Orbegozo e Ibon Amutxastegi. Txema García Amiano de TGA con su hija Naroa, Peio García Amiano, su hijo Oraitz, crítico gastronómico de este periódico.

Del Instituto del Pintxo, Jesús Santamaria, Arantxa Olaizola, Mikel Martínez, Miguel Montorio, Lucas Pey y Agurtzane Ostolaza. Representando a El Diario Vasco: Mitxel Ezquiaga, Josu Larrarte, Alfonso Dolado. Rafa Benegas y Mercedes Marcellán, Alvaro Fuentes de La Oreja de Van Gogh y Ana Irure. Alfredo Valiente y Virginia Garate. Los hermanos Jon y Danel Zulaica de los hoteles Arrizul. La doctora Asun Guerra y Txema Murguiondo. Juan Oyarbide y Amaia Berzosa y su hija Ana. Víctor Rivas y Ana Berzosa. El actor Andoni Agirregomezkorta. Ramón Neria de Heineken. Félix Maraña y Coro Saavedra y Marialen Ruíz de Azua. El piloto Ander Vilariño. Los escritores Álvaro Bermejo y Begoña Ameztoy. Javier Vesga y Koro Burgoy. La periodista Aunitz Alberdi y José Mari Cuenca. Marina Petrirena, Luis Mª Elorza y Maria Astiazaran.

Ramiro Basterra y Mª José Serradilla. Iñigo Yague y Mª jesús Martínez y Jacinto Manso. Flor Mena e Imanol Ruiz de Eguino. Leticia Alberdi e Iñaki Izeta. César Casajús e Izaskun Burutaran. Antxon Arellano, Joaquín Benito. Jon Mikel Martínez y Yolanda Pey. Eduardo Esnal y Marisa Baza. Alfonso Benito y José Miguel Olano. Iñigo Lasa y Elisabhet Blanco, Javier Ortega e Itziar García. Jesús Murua. Tomás Ruiz Alegría y Cristina Iricibar. Juan Carlos Chocarro y Loreto Villasante y la cantante Carla Fernández.

