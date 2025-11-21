Una montaña de arena para proteger las obras de Ondarreta frente a las mareas

El paseo de Ondarreta cierra por obras durante 4 meses. Los trabajos de reconstrucción del muro de costa y las escaleras de acceso a la ... playa, calificados como de «emergencia» por el Ayuntamiento, exigen desviar a los peatones por un trazado alternativo a través de los jardines. Un total de 140 metros de paseo serán cortados a la circulación peatonal a partir de hoy, incluyendo la rampa de bajada a la playa frente al club de Tenis.

Los usuarios de los centros deportivos cercanos y los habituales a esta playa se deberán acostumbrar durante varios meses a bajar al arenal de Ondarreta desde los accesos ubicados en el centro de la playa.

Los operarios de Moyua, empresa a la que el gobierno municipal adjudicó el martes la realización de las obras, necesitan la rampa para la bajada y salida de material y el tráfico de vehículos será intenso por este acceso, lo que exige adoptar esta medida de seguridad. El concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Carlos García (PSE), explicó que se va a cubrir la superficie adoquinada de la rampa con una capa de «hormigón fibrado», material que ofrece una alta resistencia a la tracción y permite que el suelo soporte sin problemas el paso de vehículos pesados.

Otro de los trabajos previos a la obra será la retirada de las seis farolas afectadas por la demolición del muro de costa. Estos báculos serán guardados y restaurados durante los trabajos en la playa para que luzcan en las mejores condiciones cuando se recoloquen de nuevo.

Las casetas de obra se ubicarán en la zona próxima a la pista cubierta del Tenis. Quienes quieran acceder a la playa en los próximos meses lo tendrán que hacer por las escaleras del centro del paseo, dado que todo el sector occidental estará vedado mientras se realizan los trabajos de reconstrucción del muro.

Está previsto que desde primera hora de hoy se señalice la restricción de circulación por el paseo y la ruta alternativa que deberán utilizar los viandantes por los jardines. Las obras previsiblemente comenzarán el próximo lunes.

Ampliar Una excavadora realiza trabajos previos en la zona, una vez retirados los restos de las escaleras de acceso a la playa. A.M.

105 metros de muro

La reconstrucción de 105 metros del muro de costa se acometerá en seis fases. En primer lugar se realizarán las demoliciones de la estructura dañada, lo que incluye el paseo, la escollera provisional y la zapata del antiguo muro. La siguiente fase consistirá en clavar en la arena, en la base del muro y a partir de la cota 0, unas tablestacas de acero de 6 metros de longitud, separadas 5,5 metros unas de otras y «arriostradas» en la parte superior. Posteriormente, se excavará la arena contenida dentro de estas tablestacas para introducir como relleno «hormigón ciclópeo». Las zapatas del nuevo muro tendrán una profundidad de 2,5 metros y su composición será de un 60% de hormigón y un 40% de piedra caliza de escollera de unos 400 kilos cada pieza.

Una vez ejecutada la zapata se extraerá la línea de tablestacas más cercana al paseo, mientras que la línea del lado del mar se mantendrá como protección ante los temporales, detalla la memoria del proyecto.

Una vez ejecutada la cimentación, la siguiente fase consiste en la construcción de una nueva escollera hormigonada, una gran pared de piedra con una anchura variable desde los 4 metros en la base hasta los 2 metros de grosor en la coronación. Esta escollera se rejuntará con «mortero de muy alta resistencia» y finalmente se procederá al relleno del trasdós del muro con «material filtrante constituido por piedra en rama de tamaño inferior a los 20 centímetros». Finalizado el nuevo muro, se repondrá la acera y se colocarán de nuevo las seis farolas ya restauradas.

García: «Colocaremos una barandilla más larga que protegerá el paseo desde las nuevas escaleras hasta el final de la rampa»

Como último paso se procederá a construir una nueva escalera con dos tramos, uno de 10 y otro de 9 peldaños, con una meseta en medio de metro y medio de anchura, que cumplirá la normativa de accesibilidad. Los peldaños tendrán 35 centímetros de huella y 15 centímetros de contrahuella para un acceso «cómodo» de los usuarios de la playa. El material será piedra arenisca natural con superficie antideslizante y tendrá un acabado «abujardado, flameado o arenado».

Carlos García confía en que las obras acaben antes de los 4 meses del plazo de ejecución. El concejal indicó que está previsto alargar la barandilla, que hoy protege el paseo solo a la altura de la rampa, a lo largo de todo el muro de costa hasta las nuevas escaleras.