Sección de la primera fase de los trabajos, con el caballón de arena para proteger la obra frente a las mareas.

Una montaña de arena para proteger las obras de Ondarreta frente a las mareas

Los trabajos se iniciarán el lunes y se prolongarán 4 meses, plazo durante el cual los viandantes serán desviados para circular por los jardines

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

El paseo de Ondarreta cierra por obras durante 4 meses. Los trabajos de reconstrucción del muro de costa y las escaleras de acceso a la ... playa, calificados como de «emergencia» por el Ayuntamiento, exigen desviar a los peatones por un trazado alternativo a través de los jardines. Un total de 140 metros de paseo serán cortados a la circulación peatonal a partir de hoy, incluyendo la rampa de bajada a la playa frente al club de Tenis.

