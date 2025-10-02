¿El modelismo es un arte?

La Asociación Guipuzcoana de Modelismo Estático (AGME), reúne a 'artistas' guipuzcoanos, cuyo hobby es crear objetos, tanto con maquetas compradas con sus respectivos detalles para ... completar el trabajo, como partiendo de cero, más complicado y con muchas horas de labor. Adquieren maquetas básicas en la tienda Pieza a Pieza en la calle Narrika y Garby en la localidad de Irun, además de en tiendas de venta online.

AGME fue fundada en 1982 y su primer presidente fue Manu García Bengoetxea, que fuera hace unos años, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa. La asociación reúne a interesados en el modelismo de diferentes localidades guipuzcoanas, algún navarro y también un americano afincado en Donostia. Curiosamente, son todo hombres, no hay mujeres que se dedican al modelismo. Su sede ha ido cambiando y ahora desde hace unos años está ubicada en Hernani, en el barrio Florida, en un local cedido por el socio José Luis Etxaide.

Ellos se consideran un poco frikis, pero disfrutan de su afición, que necesita de muchas horas y tranquilidad para conseguir sus proyectos.

El pasado fin de semana organizaron un encuentro en el colegio Mundaiz. Allí, los asociados mostraban sus obras, además de trabajar in situ en otros modelos.

Allí estaban los socios Enrique Muñoz (aviones); David Burdaspar (aviones y carros); FranciscoJavier Heras (carros y aviones); Ángel Irurzun (barcos y aviones); José Luis Etxaide (aviones y varios); Rafa Ferrer (novato pero que se atreve con barcos y otros); Luis Suelves (carros de combate y soldados); Aitor Sutil (dioramas y soldados); Iñigo Egurza (figuras históricas); Iker Fernández (blindados y Segunda Guerra Mundial); Edorta Aizpurua (barcos y vehículos civiles); y su hijo Gurutz, de 17 años (barcos).

Jueces en competiciones

Cada pieza supone unas 30-40 horas de trabajo, mucha paciencia, buena mano y tiempo libre. La mayoría de los asociados tienen contactos en diferentes autonomías y los hay que se relaciones con modelistas de medio mundo. También les llaman para hacer de jueces en las diferentes competiciones que se celebran sobre esta especialidad.