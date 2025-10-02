Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los modelistas guipuzcoanos organizaron una exposición en el colegio Mundaiz, en la que también participaron colegas de otros territorios.

Gente de la ciudad

¿El modelismo es un arte?

La Asociación de Gipuzkoa, fundada en 1982, cuenta con 30 socios que se reunieron en el colegio Mundaiz para mostrar sus obras

Joti Díaz

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:27

La Asociación Guipuzcoana de Modelismo Estático (AGME), reúne a 'artistas' guipuzcoanos, cuyo hobby es crear objetos, tanto con maquetas compradas con sus respectivos detalles para ... completar el trabajo, como partiendo de cero, más complicado y con muchas horas de labor. Adquieren maquetas básicas en la tienda Pieza a Pieza en la calle Narrika y Garby en la localidad de Irun, además de en tiendas de venta online.

