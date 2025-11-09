Miles de miradas sobre la nao San Juan

Joti Díaz Domingo, 9 de noviembre 2025, 06:21 Comenta Compartir

Miles de personas abarrotaron las diferentes atalayas de la bahía pasaitarra para vivir la botadura de la nao San Juan. Amenazaba lluvia pero no cayó una gota hasta finalizado el evento. Después de un acto institucional con más de 200 invitados en Albaola, a las 17:14 comenzó el lento desplazamiento del barco al agua. Momento histórico, que las personas que han construido y gestionado la nao, disfrutaron junto a la multitud que seguía con atención cada movimiento de la embarcación.

Un emocionado Xabier Agote, director de Albaola, en la proa del barco, dio la orden del comienzo de la operación con la compañía de largos aplausos, sonido de cuernos e irrintzis, producidos por voluntarios y la participación coro Zaria Eskola de Errenteria.

Ayer mis compañeros ofrecieron una amplia información del evento. Aquí apuntamos otros detalles y otros invitados. Acudieron a la cita: Susana Corcuera, vicepresidenta primera del Parlamento Vasco. De la Diputación Foral, la diputada de Turismo Azahara Domínguez y la directora Libe Otegui. El exdiputado general Markel Olano. Los concejales del Ayuntamiento donostiarra Ana López y Juan Karlos Izagirre. Roberto Ruiz, chef de la txakolineria Hika; Benjamín Lana, director de Gastronomía de Vocento, su esposa Laura Riazuelo y su hija Grazia; Mireia Massagué y Luis Chillida, representando al Museo Chillida Leku; María Luisa Guibert, presidenta del Grupo Algeposa; el presidente del Aquarium donostiarra, José Ignacio Espel , antes presidente del puerto de Pasaia,y el periodista Iñaki Elorza «Txapas», que ha compartido momentos con su gran amigo Xabier Agote.

También acudieron: el exalcalde de Donosti, Odón Elorza; Javier Larrañaga de la empresa Kairos Advisory y exdiputado foral; Jesús Perona, maquetista de barcos y también colaborador del proyecto Albaola y padre del que fuera diputado fallecido Jokin Perona; Unai Manterola, sacerdote de la catedral del Buen Pastor; el investigador e historiador zarauztarra Daniel Zulaica; el escritor zarauztarra José Mari Ercilla, con su libro 'Colón, el Agote escondido'; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Deba, Ainhoa Urbieta; el escritor Ibon Martín, que ha elegido Pasaia para ambientar algunas historias de sus libros; Luis Ayastui y su hija Maria de Sorgiñ Galery; Alfonso Reiriz, representando a Super Amara; el periodista deportivo de ETB Ibon Gastañaspi, que está escribiendo un libro sobre la historia del navegante Julio Villar. El capellán de San Miguel de Aralar, Alfonso Garciandia, que acudió invitado porque en Albaola se construyó la puerta de acceso al santuario dañada y que fue desplazada por bueyes hasta Aralar.

Antes de la botadura, en el acto institucional que presidieron los principales representantes institucionales de los Gobierno guipuzcoano, vasco, central y canadiense, la bailarina zumaiarra Lucía Lacarra ofreció un gran espectáculo con su marido Matthew Golding. Presentaron el acto la periodista y actriz Maitena Salinas y el bertsolari Jon Maia, que ha compartido numerosas aventuras con Agote.