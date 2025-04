El de este miércoles no ha sido el Pleno de Bidebieta

No suele tener mucha visibilidad Bidebieta en los plenos que celebra mensualmente la corporación municipal pese a que en sus calles viven el 5% de ... los donostiarras. Este miércoles era el día. Había dos temas referidos al barrio en el orden del día. Uno relativo a la posible implantación de una casa de cultura, presentado por Elkarrekin Donostia, y el otro sobre la posibilidad de incorporar el servicio de OTA en sus calles, que llevó a Pleno el PP. No hubo suerte. Las dos propuestas fueron rechazadas para disgusto de los miembros de la Asociación de Vecinos de Bidebieta Bideak que acudieron al Salón de Plenos.

El primero de los temas tratados referidos al barrio fue el relativo a la casa de cultura. Aran-tza González, concejala de Elkarrekin Podemos, instó al gobierno municipal a activar la evolución de Kontadores hacia un nuevo centro cívico y cultural antes de que finalice el presente ejercicio. La edil recordó que su implantación es una «vieja demanda del vecindario». De hecho, señaló, «el propio Ayuntamiento tiene varios informes al respecto, el último del director de Acción Cultural, de fecha 15 de diciembre de 2021». En ese documento «se acredita» la necesidad de que Bidebieta cuente con una casa de cultura, «dada su población y que no existe ningún otro centro cercano, proponiendo dos alternativas. Una, habilitar el centro Kontadores con mediateca en el instituto y otra, utilizar el local de Fomento San Sebastián». Sin embargo, explicó González, en la comisión de marzo, el concejal de Cultura, Jon Insausti, manifestó que el gobierno ha encargado «la elaboración de un estudio que analice la situación de las casas de cultura de la ciudad en base al cual elaborar un plan estratégico para ellas. Un análisis que se prevé terminar durante este año. Los vecinos de Bidebieta no pueden esperar a que finalice el análisis ya que es muy probable que no se termine durante lo que queda de legislatura».

Fue el propio Insausti el encargado de defender el no del equipo de gobierno a la moción presentada por Elkarrekin Podemos. «Hace dos semanas celebramos el Consejo de Administración de Donostia Kultura y hablamos de poner en marcha un estudio sobre el futuro de las casas de cultura de la ciudad y su futura transformación, tal y como indica nuestro programa de gobierno para esta legislatura», comenzó diciendo. E indicó que ese análisis contempla, entre otros aspectos, «analizar los actuales y futuros equipamientos antes de tomar ninguna decisión, y ese es el trabajo que vamos a realizar. Se habló de Bidebieta, la vega del Urumea y la zona oeste de la ciudad. Es fundamental este trabajo de planificación para tomar decisiones a futuro. Debemos tener buena información para saber qué abrir y cómo hacerlo. Estamos trabajando y creo que queda suficiente legislatura para trabajar tanto en Bidebieta como en otras zonas de la ciudad».

OTA no, alternativas sí

Borja Corominas, portavoz del PP, fue el encargado de presentar la moción de control que solicitaba «implantar zona OTA» en el barrio. En su opinión, Bidebieta se ha «convertido en un parking disuasorio para muchas personas que pretenden acceder al Centro, lo que supone un grave problema para los vecinos del barrio a la hora de aparcar sus vehículos privados».

Le respondió Olatz Yarza, concejala de Movilidad. «Sabemos del problema, lo conocemos. No vamos a negar que existe un déficit de plazas. Pero la solución que plantea el PP no es la idónea para responder a esta problemática. La implantación de la OTAno crea más plazas de aparcamiento, solo regula el uso del espacio y a menudo traslada el problema a otros barrios. No apoyamos la moción, pero sí vamos a realizar un análisis específico con las alternativas más viables»