Vuelve a San Sebastián el mercadillo de moda 'El Chic PopUp' Más de 20 firmas expondrán sus propuestas en el Hotel Londres desde hoy hasta el domingo

I.G. San Sebastián Viernes, 10 de octubre 2025, 20:04

San Sebastián acogerá este fin de semana el El Chic PopUp, esperado mercadillo que retorna a la capital guipuzcoana con su edición otoñal. Esta vez lo hará de la mano de 20 expositores que expondrán sus últimas propuestas en torno al mundo de la moda, y en el que no faltarán todo tipo de marcas relacionadas con la moda, la decoración, la bisutería y hasta la artesanía.

El evento volverá a celebrarse una vez más en el Hotel Londres, y estará abierto al público a lo largo de todo el fin de semana, desde este mismo viernes hasta el domingo, de 11:00 a 21:00 en horario ininterrumpido. La entrada será gratuita.

En los últimos años, el Chic PopUp de Donostia se ha convertido en un mercadillo muy consolidado en San Sebastián. El mercadillo reúne una mezcla de talento y creatividad con hasta 20 marcas expositoras, desde unas más consolidadas con estilo propio hasta diseñadores que presentan en exclusiva sus creaciones más originales, junto a emprendedores que comienzan en el sector.

«Somos unas apasionadas por la moda y la decoración, nos gusta estar al tanto de las últimas tendencias y compartir con el público general el descubrimiento de marcas seleccionadas de calidad. Fuimos las primeras en venir al Hotel Londres y nos encanta venir con novedades para el cambio de armario cada temporada», declara María-Eugenia Fernández-Shaw, una de las impulsoras de El Chic PopUp.

El mercadillo de moda estará abierto a todo tipo de expositores y productos. Es el caso de firmas de moda mujer seleccionada de París como BEE PIPA; artesanía bohochic; moda para hombre como PAT&CAN; joyas sostenibles de GIOVANNA BITANTE; bisutería de diseños propios; joyería hecha a mano como PATRICIA HERRAN; decoración y textil; gafas, sombreros, complementos… y demás firmas.