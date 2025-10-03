Cortes de tráfico, calles cerradas y cambios en parkings: así afectará la Media Maratón del domingo a la circulación en San Sebastián La Media Maratón comenzará a las 9.30 y se prevé que finalice hacia las 12.00 y discurrirá por el Centro, Amara, Antiguo y Gros.

Hasta cuatro barrios de San Sebastián sufrirán diferentes cortes y afecciones al tráfico el próximo domingo 5 de octubre con motivo de la celebración de la Media Maratón que tendrá lugar en las calles de la capital guipuzcoana.

Una prueba para la que el Ayuntamiento ya ha preparado un dispositivo especial de tráfico, en el que la Guardia Municipal, Movilidad, Protección Civil, Mantenimiento y Dbus han coordinado todos sus recursos operativos para atender a las necesidades que requiere esta prueba atlética por la que Donostia registrará modificaciones importantes de circulación debido a los cortes previstos.

La Media Maratón comenzará a las 9.30 y se prevé que finalice hacia las 12.00. Discurrirá por el Centro, Amara, Antiguo y Gros, barrios que durante la celebración de la prueba sufrirán diferentes afecciones. Por este motivo, «se hace imprescindible la adopción de distintas medidas de tráfico», indican. Por ello, desde las 05.00 y hasta las 14.00, el Boulevard estará cerrado al tráfico. Hacia las 09.00 se procederá al cierre de las calles del circuito de la carrera y se prevé que la apertura del tráfico en el Centro sea a las 12.30, en el Antiguo sobre las 11.00 y en Amara hacia las 11.30.

Además, el domingo de 9.00 a 11.00 los viajes en los autobuses de Dbus serán gratuitos (excepto en la línea 38. Trintxerpe-Altza-Molinao, en el servicio TB6 Taxibús Ulia y el TB7 Taxibús Atotxaerreka-Paseo del Faro), ya que serán asumidos por la organización de la prueba.

Recomendaciones a la ciudadanía

El Ayuntamiento y la Organización de la Media Maratón agradecen la colaboración de la ciudadanía, y recomiendan la utilización del transporte público en la ciudad, así como tener en cuenta que los movimientos en la ciudad van a verse ralentizados y, por tanto, será conveniente salir con tiempo suficiente.

Recorridos de la Media Maratón de San Sebastián

Vuelta pequeña: Boulevard – Hernani – Andia – Miramar – Avda. Libertad – Urbieta – Centenario - parque Araba – Sancho el Sabio ( giro 180º en el último paso de cebra antes de Pio XII) - Sancho el Sabio – parque – Árbol de Gernika– San Martín (dirección contraria) – Bergara (dirección contraria) – Avda. Libertad – Idiakez (dirección contraria) – plza. Gipuzkoa (dirección contraria)– Legazpi (dirección contraria) – Boulevard (dirección contraria) – Reina Regente (carril central dirección contraria) – República Argentina (dirección contraria) – Puente Santa Catalina (dirección contraria) – Ramón María Lili – Zurriola – plaza Lapurdi (giro 180º carril bus) – Zurriola - Reina Regente (carril bus) – Boulevard.

Vuelta grande: Hernani - Andia – Miramar – Avda. Libertad (dirección contraria) – Easo (dirección contraria) – Zubieta (dirección contraria) – plaza Campoamor – Concha – Zumalakaregi - Avda. Tolosa - plaza Europa - Avda. Tolosa (giro 180º penúltimo paso cebra) - Avda. Tolosa - plaza Europa – Avda. Tolosa – Zumalakarregi – Satrustegi - Concha - San Martín (dirección contraria) - Easo (dirección contraria) - pº Errondo - pº Anoeta - pº Errondo - Manuel Collado (dirección contraria) - Sancho el Sabio (dirección contraria) – parque Araba (dirección contraria) - Centenario (dirección contraria) - Urbieta (dirección contraria) – Arrasate (peatonal) - Bergara (dirección contraria) – Avda. Libertad – Idiakez (dirección contraria) – plaza Gipuzkoa (dirección contraria) – Legazpi (dirección contraria) – Boulevard (dirección contraria) – Reina Regente (carril central-dirección contraria) – República Argentina (dirección contraria) – puente Santa Catalina (dirección contraria) – Ramón María Lili – Zurriola – plaza Lapurdi (giro 180º carril bus) – Zurriola - Reina Regente (carril bus) – Boulevard - Hernani – Alderdieder.

Transporte público

Los autobuses urbanos sufrirán cambios: Dbus, Ekialdebus

La parada de taxi Boulevard estará anulada.

Aparcamientos subterráneos

El acceso a algunos parkings públicos y privados de San Sebastián sufrirán afecciones por el paso de la carrera durante la mañana del domingo y afectarán a los parkings de La Concha, Okendo, Boulevard, San Martín, Easo, Buen Pastor, Kursaal y Alderdi Eder.