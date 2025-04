Llama desde Sant Pere de Ribes, Barcelona, donde comparte su vida no solo con Caroline, su esposa, sino con una comunidad de artistas entre los ... que se encuentra el productor musical Sohn, que ha trabajado con Erik Hassle, aclamado como el 'nuevo y joven Robbie Williams'. Vive Martin en un paraíso donde hay cipreses, rosales y palmeras. Llama porque ha retomado su carrera de músico electro-pop y quiere presentar su EP 'Better Place' en Donostia.

– Te noto algo alicaído, aunque me dices que luce el sol allá por la comarca del Garraf.

– Sabes que soy de Lyon. Nieto de Assour, un constructor armenio de trompetas, y de Alice, pianista. Con ellos empecé a escuchar y amar la música. Soy de Lyon y del Olimpique de Lyon. Llevamos una mala racha y por eso no estoy tan contento como me gustaría. Hemos perdido contra el Saint-Étienne en liga y contra el Manchester United en la Europe League.

«Me influyen grupos como Phoenix, Metronomy y Parcels. Me gustan los vinos del Ródano y uno mallorquín, el 4 Kilos. Me gusta el sol, la fiesta, el País Vasco y la gente de San Sebastián»

– Tómate un buen vino y hablemos de ese comentario que apareció en 'Rolling Stone'. Te incluían en la lista de los '25 artists to watch in Spain', los 25 artistas a los que hay que seguir en España. Por cierto, ¿por qué nos va a recomendar vinos un músico con influencias del indie?

– Porque además de artista soy un emprendedor nato. Y un empresario que va a por todas. De hecho, hay gente que sigue pensando que soy mejor hombre de negocios que músico.Acaso hasta tengan razón. Piensa que en 2009 creé MyTourManager, una herramienta online que ayudaba a los músicos a reservar, organizar y promocionar conciertos. Un año después, vendí la plataforma a la empresa francesa de venta de entradas online BilletReduc. Luego rompí el mercado con La Petit Ballon, un servicio de suscripción de vinos que se convirtió en el mayor distribuidor de vino de Francia. Hace tres años vendí la empresa al grupo logístico de Lyon BMV Groupe pero continúo como asesor. ¿Te apetece un champagne?

– Depende. ¿Cuál?

– Moncuit, una casa fundada en 1889 en Mesnil-sur-Oger, en el departamento del Marne. Actualmente está en manos de dos grandes mujeres del champagne, Nicole y Valérie. Te sugiero su exquisito Blanc de Blancs.

– De acuerdo, me sirvo una copa y me cuentas cuál era y de qué iba aquella banda que tanta gente pensaba que era mala pero dio conciertos en Francia y Estados Unidos y llegó a actuar en la legendaria La Lata de Bombillas de Zaragoza.

–Éramos Alberic, Joseph, Pef y yo. Nos llamábamos 'Green Olive' porque, como te estás dando cuenta, me gusta, y a mis amigos también, el sol, la fiesta y ... el momento del aperitivo. Éramos muy britpop porque en aquellos primeros años de los dos mil aún amábamos y reverenciábamos el pop británico de Oasis, Blur o Pulp, con esas letras suyas que, como dice la Wikipedia, retratan la vida de la clase obrera. Vivimos muchos instantes de felicidad con Green Olive. Recuerdo que en Zaragoza una chica, Diana García, que luego sería una de mis mejores amigas, nos dejó las llaves de su casa para que durmiéramos en ella...

– No pasasteis por Donostia.

– No. Entonces (2007) ni lo conocía. Fue después. Con Caroline. Ella sí que había estado en muchos lugares de la zona de Bayona, Biarritz y me obligó a venir. Fue maravilloso pero cuando ya llegamos a San Sebastián el asombre fue total.

– ¿Por el marco incomparable? ¿Por la gastronomía?

– Sí. Pero más que nada por la gente. Entrábamos en los bares y al rato ya estábamos hablando con todo el mundo que nos sugerían qué comer y cómo comerlo. Además nos recomendaban otros sitios para seguir nuestra ruta. ¿Cómo no voy a querer dar un concierto en Donostia? Una colaboradora, Diane, y yo estamos cerrando fechas y lugares. Y San Sebastián es esa plaza que no puede faltar en el tour.

– Cinco son las canciones de tu EP, para las nuevas tienes la complicidad de un danés muy rockanrollero, Benjamin Kissy.

– Los primeros temas de mi concierto en Donostia serían 'Can´t leave you behind', 'Better place', 'What I am doing?', 'Same Song' y 'Neverland'. Insisto, es un electro-pop lleno de sol. Influenciado por Phoenix, que dieron al pop británico un toque muy francés, por Metronomy, uno de los grandísimos de la electrónica inglesa, y Parcels, los australianos afincados en Berlín.

–La plataforma y 'espacio de inspiración artística' Iggy Magazine dice que en tu EP hay algo más que canciones; nos llegan como 'luminosos rayos musicales'.

– Me encantó leerlo pero ¿qué quieres? me fío más de la opinión de nuestra hija, Romy, de 7 años. Le pongo una canción y si grita '¡Papá, disco de oro!' no lo dudo, lo será. Si vosotros no estáis tan seguros, entrar en https://martinohmusic.com/pages/ep-betterplace. Ahí tenéis las canciones.

– Y los videos.

– ¡Cierto! Espera, me sirvo un txakoli (qué vino más interesante) y cito a su directora, Cristina Tomás, y a la cámara, Nuria Gascón. Nos vemos pronto. En Donostia.