«La gente compra cuadros, sobre todo barandillas. La compran una y otra vez»

Nos encontramos en el bar Tikei de Bidebieta, donde Mari Carmen Alba expone sus creaciones más recientes. Todas tienen un hilo común: paisajes, escenas y ... temas de Pasai San Pedro. También pinta elementos típicamente donostiarras, que triunfan en la feria del arte que la Asociación Artística de Gipuzkoa celebra el primer domingo de mes en el Boulevard.

– Viendo las obras que reúne en esta exposición, queda claro que es una enamorada de San Pedro.

– Sí, aunque yo soy de Iruña y me vine a vivir a Bidebieta con 27 años. Siempre que puedo voy a Puntas. Es un placer porque siempre te encuentras un paseo diferente en función de si hace sol, si está nublado... Además, dentro del curso de acuarela de la Asociación Artística de Gipuzkoa, en verano nos llevaron un día a pintar en la terraza de la lonja pesquera el muelle de enfrente.

«Estoy aprendiendo vía Zoom con Francisco Castro y Darío Ccallo. Y los lunes voy a Bilbao, a la escuela de acuarelistas»

– Entonces, ¿también inmortaliza San Juan?

– No suelo pasar la motora, aunque también allí hay paseos bonitos. Hace unos años hice un óleo de tamaño grande de las remeras de San Juan –las Batelerak–, que está expuesto en una galería de Santiago de Compostela. Se llamaba 'Indarra'. Lo pinté cuando ganaron La Concha aquel año que hubo unas olas inmensas. En la misma galería de Galicia tengo otro cuadro en el que aparecen dos jóvenes pescando en San Pedro.

– ¿La bahía es una constante en su producción?

– Sí. El año pasado, en las Navidades de 2023, también hice otra exposición y la titulé 'Puertas y portales de Gros'. Salían un montón de comercios, como la ya desaparecida tienda de Santi.

– Queda como un testimonio gráfico...

– También he hecho retratos, pero si ahora me piden alguno, digo que no.

– ¿Y eso por qué?

– Es un compromiso. Me cuesta muchísimo, invierto muchas horas y, al final, la gente no siempre se ve.

– ¿Quienes visitan una exposición como la que acaba de inaugurar en Tikei dan luego el paso de adquirir alguna obra?

– Sí que se animan. En la de 'Puertas y portales de Gros', las obras se vendieron muy bien. Además, desde hace tres años, suelo tomar parte en la feria del arte que se organiza cada primer domingo del mes en el Boulevard. Ahí sí que la gente compra cuadros, sobre todo barandillas, la típica barandilla de La Concha. Las compran una y otra vez.

– ¿En serio? Serán los turistas...

– La gente de aquí, también. Les gustan las barandillas y las farolas, así como los relojes de La Concha.

– ¿Cuándo comenzó a pintar?

– Es algo que he hecho toda la vida. Con 18 años me apunté a la escuela de artes y oficios de Pamplona. Iba a las clases nocturnas, después de trabajar. Estudié dos años de dibujo y otros dos años de pintura. Me hubiera encantado estudiar Bellas Artes, pero no pude. Cuando trabajaba, pintaba los fines de semana. El otro día, una persona me decía que esto es un hobby que tengo ahora que me he jubilado, pero no. Para mí, es una pasión. Es mi vida.

– ¿Siempre se ha decantado por el óleo y la acuarela?

– Siempre he pintado óleo. A la acuarela le tenía un miedo... Me resultaba imposible. Hace justo diez años que di mi primer curso de acuarela con Eduardo Saldaña y desde entonces, no he parado. Me compro el papel por rollos y voy apilando las obras e incluso pinto por la parte de atrás. Eso sí, me da pena dejar el óleo.

– Tengo entendido que las musas la visitan a diario.

– Pinto todas las tardes.

– ¡Qué disciplinada!

– No es disciplina. Me gusta. Me meto en la habitación y me pongo a pintar. Lo que saco de alguna creación que vendo lo invierto en materiales y cursos.

– Así que está en constante reciclaje.

– Intento buscar profesores con nombre. He estudiado con Juan Carlos Aresti y en la actualidad, me desplazo a otras clases o hago cursos online. Ahora mismo estoy aprendiendo vía Zoom con Francisco Castro y el peruano Darío Ccallo. Además, los lunes voy a Bilbao, a la escuela de acuarelistas, donde estoy dando clases con Idoia Lasagabaster y con Julio Gomena. Otras veces, me desplazo a cursos fuera. Por ejemplo, a Francia a recibir clases de Nicolás Gómez.

– No para...

– También he estado en Pamplona, en un sitio que se llama La maleta del caracol, aprendiendo con Cesc Farré. Volveré en marzo para un curso que impartirá Jorge Curpuna.

– ¿En qué está trabajando en la actualidad?

– Tengo un par de encargos de acuarela. En cuanto me los quite, prepararé cosas para la feria. Quiero llevar novedades a la próxima cita. No sé aún si será este domingo, 2 de marzo. Nos van avisando de cuándo nos toca a cada uno. Tengo la maleta preparada por si me llaman.

– ¿Llena de barandillas?

– ¡Sí! Aunque también hay gente que busca otras. Hace poco cogí una foto de un pastor de Lobo Altuna que salió publicada en DV y la hice en acuarela. Una chica extranjera se emocionó al verla y se la llevó encantada. Tal vez le recordaba a alguien.