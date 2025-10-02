Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las obras se prolongarán dos semanas más en Julio Urkijo. Arizmendi
San Sebastián

Mantenimiento mejora la accesibilidad al centro de salud de Bidebieta

Se elevarán los pasos de peatones para que los vehículos reduzcan la velocidad y se van a ampliar las aceras

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 06:59

El Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos está trabajando desde hace tres semanas en la calle Julio Urkijo 24 con el objetivo de mejorar la ... accesibilidad al centro de salud que Osakidetza tiene en el barrio. Para ello, está actuando en dos zonas muy concretas de esa vía. La primera, frente al propio ambulatorio. El paso peatonal actual se encuentra ubicado en la misma entrada al aparcamiento en superficie existente junto al centro de salud, «con el peligro que ello entraña para los numerosos peatones que transitan por esta zona. Vamos a ejecutar un nuevo paso peatonal elevado, desplazado respecto al actual para alejarlo de la entrada al aparcamiento y así reducir la velocidad de los vehículos», indica Carlos García, concejal del área. También se ampliarán las aceras, sacando sendas orejetas en línea con los aparcamientos. «Con ello, queremos mejorar notablemente la visibilidad del vial, en una zona que consideramos vulnerable», afirma el edil del PSE.

