Mantenimiento mejora la accesibilidad al centro de salud de Bidebieta

Iker Marín San Sebastián Jueves, 2 de octubre 2025, 06:59

El Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos está trabajando desde hace tres semanas en la calle Julio Urkijo 24 con el objetivo de mejorar la ... accesibilidad al centro de salud que Osakidetza tiene en el barrio. Para ello, está actuando en dos zonas muy concretas de esa vía. La primera, frente al propio ambulatorio. El paso peatonal actual se encuentra ubicado en la misma entrada al aparcamiento en superficie existente junto al centro de salud, «con el peligro que ello entraña para los numerosos peatones que transitan por esta zona. Vamos a ejecutar un nuevo paso peatonal elevado, desplazado respecto al actual para alejarlo de la entrada al aparcamiento y así reducir la velocidad de los vehículos», indica Carlos García, concejal del área. También se ampliarán las aceras, sacando sendas orejetas en línea con los aparcamientos. «Con ello, queremos mejorar notablemente la visibilidad del vial, en una zona que consideramos vulnerable», afirma el edil del PSE.

La segunda actuación se va a realizar junto a una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida frente al número 24 de la calle. «Vamos a acondicionar otra orejeta junto a dicha plaza, ampliándola hasta la línea de aparcamiento, para mejorar la visibilidad del peatón, y amoldarla lateralmente para quedar a nivel de la plaza de aparcamiento, mejorando así sustancialmente la accesibilidad para las personas usuarias de estas zonas», señala García. El delegado socialista estima que en dos semanas habrán finalizado ambos trabajos, que tienen un presupuesto de 30.232 euros (IVA incluido). También en Bidebieta, durante septiembre se han realizado obras en dos paradas de autobuses, en Serapio Mujika 14 y en Julio Urkijo 38. La primera, con un coste de 6.690 euros, y la segunda, de 4.171 euros. En ambas se ha saneado el firme de calzada donde presentaba importantes deterioros por el paso de autobuses.

