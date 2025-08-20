Mantenimiento limpiará en septiembre la nueva señalética de Urgull vandalizada

Llueve sobre mojado en Urgull. Los nuevos paneles informativos colocados en Semana Santa han sido vandalizados y el aspecto de este parque vuelve a ser ... de abandono y degradación. El concejal de Mantenimiento Urbano, Carlos García, admitió que «el 80% de la señalética del parque está pintarrajeada», una imagen que se va a intentar revertir el próximo mes con una limpieza exhaustiva de todos los postes. El edil realizó un llamamiento a la ciudadanía para preservar el patrimonio arquitectónico de la ciudad y animó a la Guardia Municipal a «investigar los hechos, identificar a los responsables y aplicar las medidas legales correspondientes».

Los 100.000 euros invertidos el pasado invierno en renovar la señalética de Urgull prácticamente no han servido para nada. Todos los paneles ubicados entre el paseo de los Curas y la Batería de las Damas y entre el paseo Nuevo y la Batería de Bardokas están grafiteados. Solo los paneles situados en la parte alta del parque, junto al Castillo de la Mota y en el entorno del bar El Polborin, se han librado del spray.

En total hay 65 señales de diferentes tamaños que informan sobre la historia, la riqueza botánica, la fauna, el paisaje y los diferentes enclaves del monte, entre los que se encuentran 34 indicadores de dirección. Fueron colocados en primavera, después de que se invirtieran en enero otros 30.000 euros en una actuación paisajística en el Cementerio de los Ingleses, otro de los puntos tradicionalmente vandalizados de Urgull.

Mobiliario urbano

La pintura no solo ha degradado los paneles sino que ha afectado a las fachadas de los edificios municipales que hay en el parque –biblioteca, natur txoko, etc–, a varios bancos y a la mayor parte de los postes de dirección. Incluso se puede ver algún muro de piedra grafiteado.

Una placa que recuerda en la Batería de las Damas la restauración llevada a cabo en 2009 con fondos de los ministerios de Fomento y de Cultura para la conservación del Patrimonio Arquitectónico Histórico es prácticamente ilegible por los ataques sufridos en los últimos años.

García pide «investigar los hechos, identificar a los responsables y aplicar las medidas legales que correspondan»

El Departamento de Mantenimiento Urbano explica que los paneles atacados tienen un tratamiento antivandálico en su capa más superficial que facilitará su limpieza, una tarea que se acometerá dentro de un mes, indicó el edil socialista.

Carlos García condenó enérgicamente estos comportamientos que degradan el patrimonio de la ciudad. «La infraestructura y el entorno del monte Urgull son un patrimonio común que merece el cuidado por parte de todos, no agresiones ni degradación».

Vigilancia

El concejal de Mantenimiento es consciente de que «no podemos poner a un guardia municipal a vigilar a todas horas cada banco, cada contenedor y menos aún el parque de Urgull en su conjunto». No obstante, solicitó a los responsables de seguridad un esfuerzo para «investigar estos ataques, identificar a los responsables y aplicar las medidas legales correspondientes».

La lejanía de Urgull del cogollo urbano, su difícil accesibilidad con vehículos, la ausencia de iluminación y la existencia de una amplia red de caminos que facilitan la escapatoria en diferentes direcciones complica el control nocturno de un parque, donde sí se han realizado actuaciones policiales para acabar con botellones organizados en la zona.