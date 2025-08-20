Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los paneles informativos han sido vandalizados con pintura. A.M.

Mantenimiento limpiará en septiembre la nueva señalética de Urgull vandalizada

El 80% de los paneles informativos colocados la pasada Semana Santa, con más de 100.000 euros de inversión, han sido atacados

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Miércoles, 20 de agosto 2025, 06:07

Llueve sobre mojado en Urgull. Los nuevos paneles informativos colocados en Semana Santa han sido vandalizados y el aspecto de este parque vuelve a ser ... de abandono y degradación. El concejal de Mantenimiento Urbano, Carlos García, admitió que «el 80% de la señalética del parque está pintarrajeada», una imagen que se va a intentar revertir el próximo mes con una limpieza exhaustiva de todos los postes. El edil realizó un llamamiento a la ciudadanía para preservar el patrimonio arquitectónico de la ciudad y animó a la Guardia Municipal a «investigar los hechos, identificar a los responsables y aplicar las medidas legales correspondientes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  2. 2

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  3. 3

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  4. 4 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  5. 5

    «Iñaki nos dio vida a los vecinos de Paiporta»
  6. 6 Cierran una tienda en San Sebastián en pleno concurso de acreedores
  7. 7 Zubimendi no se olvida de San Sebastián en Inglaterra: «Chuleta, cena en Rekondo y pelota vasca»
  8. 8

    Lanbide recibe más de seis denuncias al día por supuestos cobros indebidos de la RGI
  9. 9 El comercio de San Sebastián que se despide con liquidación total: «La vida son etapas y esta está llegando a su fin»
  10. 10

    Uno de los mayores alijos de cocaína de Europa: 1.345 kilos en un camión que atravesaba Burdeos tras pasar el peaje de Biriatou

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mantenimiento limpiará en septiembre la nueva señalética de Urgull vandalizada

Mantenimiento limpiará en septiembre la nueva señalética de Urgull vandalizada