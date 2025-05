«La mandíbula es también articulación y solo en la lengua hay 17 músculos»

Su madre, María Jesús, es médico de familia así que resulta lógico que el mundo de la Sanidad no le haya sido nunca extraño. Menos ... aún si siempre ha tenido en mente (y en corazón) el afán de ayudar a los demás y las ganas de aprender 'a acompañar'. Así que a los 18 años, cuando nadie tiene muy claro por dónde tirar en la vida, supo que en Soria, cuya universidad de Medicina era reconocida por todos, ofrecían una carrera relativamente nueva (había surgido como tal en 1980, por el Real Decreto 2.965/80), Fisioterapia. Fascinada por los misterios del cuerpo y gustosa de tratar a la gente con las manos, se apuntó. Hoy forma parte del equipo de la clínica dental Urumea como especialista en Fisioterapia de la articulación temporomandibular (ATM), fisioterapia del dolor orofacial y fisioterapia cráneo-cérvico-mandibular. Hablamos. Junto al río.

– Licenciada ya, formada en osteopatía, estudiando y reciclándote continuamente, ¿te sigue fascinando el cuerpo humano?

– Me maravilla. Estamos además en un momento en que se ve como algo global donde todo está relacionado con todo. Ese momento cuando la neurofisiología, que estudia la función del sistema nervioso y examina la actividad eléctrica y química de las neuronas y otras células nerviosas y la comunicación entre ellas, refuerza sus investigaciones sobre la interacción con otros órganos y tejidos, descubriendo relaciones anatómicas, viscerales, esqueléticas. Somos una máquina viviente con todos sus engranajes interconectados. Me impone igualmente la capacidad de esos eslabones para adaptarse a las situaciones y sobrevivir. Me maravilla que...

«¿Te duele el cuello, la cabeza, el oído? ¿Por qué no nos preguntamos si el origen de ese malestar no se encuentra en un desequilibrio funcional de la boca o la mordida?»

– ¿Sí?

–...Trabajando a nivel del diafragma se pueda mejorar un dolor cervical a través del nervio frénico (originado en las raíces nerviosas cervicales C3, C4 y C5). El frénico inerva (alcanza) el diafragma pero además recoge aferencias (movimientos o transmisión de energía o información) de varias vísceras, aferencias que más tarde llegarán al sistema central o nervioso. De ahí que se pueda trabajar un dolor de cuello desde el diafragma.

– De ahí, supongo, el asombro del paciente cuando nota que le estás tocando el principal músculo respiratorio y manipulas la zona entre el tórax y el abdomen cuando él te ha dicho que le duele... el cuello.

–... Sorpresa sí. Sorpresa maravillada cuando empiezas a contarle eso, la total conectividad y conexión de las articulaciones, los músculos, los nervios, las vísceras de nuestro cuerpo. Con las glándulas. El mismo estrés...

– ¿¿Es glandular!!!

– Te diré que las glándulas suprarrenales producen el cortisol, hormona esteroide que es una de las armas del cuerpo contra el estrés. Si le estás enviando a tu cuerpo información estresada o estresante, eso que recogen ascendentemente puede irritar... el plexo cervical, la red de nervios que se forma en el cuello y proporciona inervación a la cabeza, cuello, hombros y parte del tórax.

– Maravilla. Resumiendo a lo bestia, igual no tengo que ir al otorrino por un dolor de oídos. Ni al odontólogo por uno de dientes. O porque me castañetean...

– No. Yo nunca te diré que no acudas al médico. Estamos comentando otra cosa; hablamos de una medicina, de una odontología, de una fisioterapia globales que reconocen que el cuerpo humano es un mecanismo vivo perfecto e increíblemente conectado. Mi especialidad es relativamente reciente . Pero hay mucho desconocimiento. Por ejemplo, la osteopatía, que busca restablecer el equilibrio y la funcionalidad del cuerpo, no es aún en España carrera universitaria.

– Los nombres acuñados en torno a tu especialidad son contundentes en su enunciación...

– Fisioterapia de la articulación temporomandibular, fisioterapia del dolor orofacial fisioterapia cráneo-cérvico-mandibular. Las tres tienen como objetivo tratar los dolores de boca, cara, cuello y cráneo. Hoy es el día en que nos sigue extrañando cuando nos dicen que en la boca hay músculos (17 solo en la lengua) o que la mandíbula, aparte de ser un hueso, tiene discos, apófisis, músculos (genigloso, milohioideo...), glándulas. La mandíbula es una articulación. La temporomandibular. Por lo tanto, la fisioterapia del siglo XXI está capacitada para actuar sobre ella. No siempre te duele la boca por una caries...

– Aún así y todos, cuantas más explicaciones, mayor la maravilla, ¿qué hace una fisioterapeuta en una clínica dental?

– Si como seres vivos somos un todo conectado, una globalidad, el abordaje hacia la salud, la prevención, la restauración también ha de ser global. El trabajo en equipo de diversos especialistas es fundamental. Piensa en las cirugías, piensa en tumores intervenidos. Siempre será necesario trabajar esas adherencias que han generado las cicatrices. Yo diría que el dolor crónico estomacal esta infradiagnosticado.Tanto que cuando tratas a un paciente suele decirte ¿Cómo no he conocido yo esto antes? Es el momento de la atención global.