El lunes arranca el proceso de elección de medallas al Mérito Ciudadano 2026

El próximo lunes arranca el proceso de elección de medallas al Mérito Ciudadano 2026, según ha informado este jueves el Ayuntamiento de San Sebastián. El ... plazo para presentar las candidaturas finalizará el día 30. Podrán participar todos los donostiarras que estén empadronados, así como asociaciones de la ciudad, a través de la página web municipal.

Desde el consistorio se informa de que las personas que lo necesiten recibirán ayuda en las oficinas del Servicio de Participación Ciudadana para poder realizar la propuesta a través de la plataforma online. Destaca que no hay límite en la cantidad de propuestas por proponente, pero para cada propuesta es preciso cumplimentar una ficha independiente.

Una vez cerrado el plazo, entre el 1 y el 12 de diciembre, la Secretaría General y el servicio de participación ciudadana analizarán las propuestas presentadas y emitirán un informe que será derivado a la Junta de Portavoces del Ayuntamiento para que seleccione las cinco medallas.

El año pasado las propuestas fueron aprobadas por todos los grupos municipales del Ayuntamiento, por lo que la asociación Mestiza, el Banco de Alimentos de Gipuzkoa, Contxu Uzkudun, Iñaki Almandoz y Radio San Sebastián recibieron las medallas al Mérito Ciudadano.