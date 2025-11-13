Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lunes arranca el proceso de elección de medallas al Mérito Ciudadano 2026

El plazo para presentar las candidaturas finalizará el día 30

DV

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:25

El próximo lunes arranca el proceso de elección de medallas al Mérito Ciudadano 2026, según ha informado este jueves el Ayuntamiento de San Sebastián. El ... plazo para presentar las candidaturas finalizará el día 30. Podrán participar todos los donostiarras que estén empadronados, así como asociaciones de la ciudad, a través de la página web municipal.

