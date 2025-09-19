Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Txus Orcajo, Aitor Gorrotxategi y Patxi Lago, durante la presentación de las Jornadas Micológicas de Loiola.
San Sebastián

El CD Loiolatarra organiza una decena de actividades para celebrar las Jornadas Micológicas

La cita terminará con la popular fiesta del perretxiko el domingo día 5 de octubre en la plaza de las Lavanderas del barrio donostiarra

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:21

El Club Deportivo Loiolatarra ha presentado la programación de la edición número 26 de sus Jornadas Micológicas, que organiza en colaboración con la casa de ... cultura del barrio, en la que ya ha comenzado la actividad. Y lo ha hecho con la inauguración de una exposición de tallas en madera con motivos micológicos que firma Josean Ruiz Santana, artista loiolatarra. La muestra estará abierta hasta el 18 de octubre.

