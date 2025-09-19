El CD Loiolatarra organiza una decena de actividades para celebrar las Jornadas Micológicas

El Club Deportivo Loiolatarra ha presentado la programación de la edición número 26 de sus Jornadas Micológicas, que organiza en colaboración con la casa de ... cultura del barrio, en la que ya ha comenzado la actividad. Y lo ha hecho con la inauguración de una exposición de tallas en madera con motivos micológicos que firma Josean Ruiz Santana, artista loiolatarra. La muestra estará abierta hasta el 18 de octubre.

Más allá de esta exposición que ya se puede visitar, las actividades más representativas de la Semana se van a celebrar a partir de la semana que viene. Así, del 25 de septiembre al 2 de octubre se van a ofrecer cursos de micología de la mano de Patxi Lago y Txus Orcajo. Se celebrarán de 19.00 a 20.30 horas en la casa de cultura del barrio. El precio del curso es de 30 euros y las inscripciones están abiertas en este correo electrónico: loiolakulturetxea@donostia.eus. Este curso contempla clases teórico-prácticas, una salida al monte para recoger especies de setas y su posterior clasificación, así como varias clases de cocina micológica. También tiene relación con la gastronomía otra de las actividades organizadas que se celebrará el 3 de octubre en los locales del club. Hasta Loiola se acercará Jorge Bustamante, profesor del BCC, para realizar un taller de cocina abierto al público.

Como todos los años las jornadas terminarán con la popular fiesta del perretxiko, que se celebrará el domingo día 5 de octubre en la plaza de las Lavanderas del barrio, en la cual habrá exposición y degustación de setas, productos artesanales y gastronómicos, taller de pintura micológica para niños, hinchables, etc. Paralelamente los bares del barrio ese día realizaran pintxos micológicos.