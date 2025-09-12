Llega el gran evento: Gastronomika

Qué mejor escenario que la factoría Albaola y la ría pasaitarra para presentar la 27 edición de San Sebastián Gastronomika-Basque Country, que se celebrará ... entre los días 6 y 8 de octubre. Entre la nao San Juan, que es la joya del proyecto que dirige Xabier Agote y otras embarcaciones e interesantes espacios, con información, fotografías y otros detalles, conocimos las novedades de esta edición de Gastronomika.

Benjamín Lana, director del congreso, nos descubrió que este año la gastronomía brasileña, sobre todo la de Sao Paolo, va a ser la invitada del evento. Grandes cocineros nos visitarán con sus mejores propuestas, además de otros chefs de diferentes países, profesionales muy reconocidos, que participarán en el Congreso.

En el acto y representando a Vocento, Iñigo Iribarnegaray, director de Nuevos Negocios. De El Diario Vasco, su director general Iñigo Martín; Isabel Cortadi, directora de Eventos; Javier Yurrita, embajador de Gastronomika; Josu Larrarte, Ainhoa Velasco, Edurne Caizán, también de la organización y mi compañero Mitxel Ezquiaga.

Del Gobierno Vasco, la consejera de Agricultura Amaia Barredo. De la Diputación Foral, la diputada de Turismo, Azahara Domínguez. Del Ayuntamiento donostiarra, el alcalde Eneko Goia y la concejala de Fomento, Ane Oyarbide.

Una amplia representación de cocineros guipuzcoanos: Martín Berasategui (Berasategui); Elena Arzak (Arzak); Andoni Luis Aduriz (Mugaritz); Pablo Airaudo (Amelia); Hilario Arbelaitz; Andoni Arranz (Mendizabal), Aitor Arregi (Elkano), Iñaki Azkue (El Vasquito); Ander González (Astelena); Iñigo Lavado (Itzuli); Pablo Loureiro (Urola); Maialen Juradó (Cámara) y Mikel Mayan (Aldanondo).

El chef Roberto Ruiz (Hika), preparó con su equipo un excelente aperitivo, unas cazuelas de zurrukutuna, txipirones en su tinta, kokotxas en salsa verde y merluza.

Además también acudieronMauro Vergara (Viajes Equinoccio); Raquel Aguilar, directora de Makro Gipuzkoa; Patricia Guriérrez e Imanol Zubelzu (BCC); Iñigo Otaegui (pastelería Otaegui); Raimundo Ruíz (HAZI); María Aranda (Nobu); Iñaki Etxeberria (Cárnicas Goya); Ane Ruíz (Asociación de Empresarios de Hostelería) y Paloma Enriquez y Kote Bernal (Cebanc).