Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Organizadores y representantes institucionales, ayer en la factoría Albaola de Pasai San Pedro. FOTOS SISTIAGA

Gente de la ciudad

Llega el gran evento: Gastronomika

Los mejores cocineros del mundo participarán en el congreso, que fue presentado ayer en la factoría Albaola

Joti Díaz

Joti Díaz

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:22

Qué mejor escenario que la factoría Albaola y la ría pasaitarra para presentar la 27 edición de San Sebastián Gastronomika-Basque Country, que se celebrará ... entre los días 6 y 8 de octubre. Entre la nao San Juan, que es la joya del proyecto que dirige Xabier Agote y otras embarcaciones e interesantes espacios, con información, fotografías y otros detalles, conocimos las novedades de esta edición de Gastronomika.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  3. 3 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  4. 4

    Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao
  5. 5 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  6. 6 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  7. 7

    Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco
  8. 8 Laporte y Athletic de Bilbao anuncian el regreso del central francés con ritmos donostiarras y en euskera
  9. 9

    Con Oyarzabal y Karrikaburu hay gol
  10. 10

    La rutina de un remero en La Concha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Llega el gran evento: Gastronomika

Llega el gran evento: Gastronomika