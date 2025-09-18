Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Este espacio del parking se ha utilizado para acopiar todo el material que se ha utilizado en la construcción de la calle Ciudad Jardín. Gorka Estrada

San Sebastián

Se limita desde el lunes la zona de aparcamiento bajo la variante GI-20 en Loiola

Seguirá quedando una parte donde sí se podrá aparcar; su acceso y salida se hará desde la Travesía de Loiola

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:48

La urbanización del nuevo barrio Ciudad Jardín de San Sebastián continúa avanzando una vez se han entregado las primeras 70 viviendas y se ha abierto ... el vial principal de circulación del barrio, la calle Ciudad Jardín, para los vehículos privados. El próximo paso se dará a partir de este próximo lunes, 22 de septiembre, cuando se va a limitar el espacio para estacionamiento de vehículos en el parking público ubicado bajo los tableros de la variante GI-20, en el barrio de Loiola. Además, se cerrará el acceso al mismo parking desde la rotonda situada junto al club Ur Kirolak.

