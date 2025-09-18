Se limita desde el lunes la zona de aparcamiento bajo la variante GI-20 en Loiola

La urbanización del nuevo barrio Ciudad Jardín de San Sebastián continúa avanzando una vez se han entregado las primeras 70 viviendas y se ha abierto ... el vial principal de circulación del barrio, la calle Ciudad Jardín, para los vehículos privados. El próximo paso se dará a partir de este próximo lunes, 22 de septiembre, cuando se va a limitar el espacio para estacionamiento de vehículos en el parking público ubicado bajo los tableros de la variante GI-20, en el barrio de Loiola. Además, se cerrará el acceso al mismo parking desde la rotonda situada junto al club Ur Kirolak.

Según recuerda el concejal de Obras y Proyectos, Juantxo Marrero, hasta ahora se había utilizado parte de este espacio de parking para acopiar todo el material que se ha utilizado en la construcción de la calle Ciudad Jardín que se acaba de poner en servicio. «Ahora empieza una nueva fase de obras, cuyo objetivo es renovar por completo este aparcamiento, reordenar las plazas de estacionamiento y adaptarlo a los nuevos accesos al barrio», explica el edil socialista.

Estos trabajos ocuparán aproximadamente dos terceras partes de la explanada, desde la zona de la rotonda de Ur Kirolak hacia la travesía de Loiola. Seguirá quedando una parte donde sí se podrá aparcar y cuyo acceso y salida se hará desde la Travesía de Loiola.

«Una vez terminada esa obra y habilitado el nuevo aparcamiento, se arrancarán los trabajos en la zona que ahora queda libre, y donde está previsto que se cree una pista deportiva y espacios verdes», ha añadido el delegado.