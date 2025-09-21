Kubo y Artegunea, iconos de la cultura

Gentes de la cultura acudieron al acto de la sala Kubo, que alberga una exposición de la artista asturiana María Cueto.

Joti Díaz Domingo, 21 de septiembre 2025, 06:38 Comenta Compartir

Kutxa Fundazioa ha conseguido reafirmar su compromiso con la cultura y las artes en Gipuzkoa a través de dos espacios que se han consolidado como referentes del panorama artístico, proyectando una amplia oferta cultural, como son la sala Kubo, en el Kursaal, dedicada a las artes plásticas, y la sala Artegunea, en Tabakalera, especializada en la imagen y la fotografía.

Ambas coinciden estos días en sus respectivas conmemoraciones: Kubo cumple 25 años desde que abrió sus puertas en el Kursaal en el año 2000, mientras que Artegunea cumple 10 años coincidiendo con el mismo aniversario de Tabakalera.

La sala Kubo ha recibido a más de 2.330.749 visitantes desde su apertura. En tan solo una década, Artegunea, espacio dedicado a las exposiciones fotográficas en Tabakalera, ha acogido a más de 624.877 visitantes.

Desde su inauguración en 2000, Kutxa Fundazioa Kubo ha albergado más de 85 exposiciones que recorren el arte desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Entre otros, ha acogido a artistas como Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Pablo Gargallo o Joan Miró, e incluso artistas cuya obra ha contribuido a nuevas lecturas y sensibilidades como Gonzalo Chillida, Soledad Sevilla, Juan Luis Goenaga, Carlos Sanz o José Antonio Sistiaga.

Kutxa Fundazioa Artegunea se ha consolidado como un espacio de referencia para la fotografía en Gipuzkoa. Desde su apertura en 2015 en Tabakalera, la sala ha acogido exposiciones de grandes figuras internacionales como Vivian Maier, Berenice Abbott, Ricardo Cases, Joan Fontcuberta o Tina Barney, junto a autoras y autores vascos como Isabel Azkarate, Jesús Uriarte, Bego Antón, Jon Cazenave, Alberto Schommer, Aitor Ortiz o Begoña Zubero.

El pasado jueves se celebró en la sala Kubo, que alberga en la actualidad una exposición de la reconocida artista asturiana María Cueto, un acto para resaltar el éxito de ambos espacios culturales. El director general de Kutxa Fundazioa, Ander Aizpurua,tomó la palabra aportando diferentes datos, lo mismo que Ane Ugalde, directora de Arte. Les acompañaban responsables de diferentes apartados culturales de Kutxa Fundazioa: Nora Askargorta, Larraitz Arretxea, Amalur Gaztañaga, Noelia Infante y Naiara Palacios.

Al acto acudieron gentes de la cultura como la fotógrafa Isabel Azkarate y Marta Saiz; Noa Aguirre y Jesús Mª Lazcano; Jaime Otamendi, director de Cultura, y EdurneOrmazabal, directora de Tabakalera; el exalcalde Juan Karlos Izagirre; Susana Soto (Museo San Telmo); Mikel Chillida (Chillida Leku); Miren Elosegui (Euskadiko Orkestra); Cristina de la Fuente (Arteko); Rita Unzurrunzaga (Ekain); Txema García y Nagore García (TGA); Juanma Arriaga y Yolanda Biskay (Kur Gallery); los fotógrafos Jesús Uriarte, Lorain Stilus y Juantxo Egaña; el historiador José Mari Unsain; Mikel Lertxundi (Museo Bellas Artes de Bilbao); la editora Begoña Zubero; la pianista y profesora Elena Garmendia y Adriana Uribesalgo (Aspegi) e Itziar Iraola (Cultura de Diputación Foral).