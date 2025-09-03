Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La sociedad Kañoyetan se llenó de socios, socias y amigos en la cena que cerró la jornada de conmemoración de la quema de la ciudad.

Kañoyetan y la quema de la ciudad

La sociedad que colabora en los actos cerró la jornada del 31 de agosto con una cena donde no faltó el marmitako

Joti Díaz

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 06:50

El pasado 31 de agosto, con la conmemoración de la quema de la ciudad, la sociedad Kañoyetan de la calle 31 de agosto, que participa en la organización de los actos, organizó la cena habitual, a la que asistieron numerosos socios, algunos participantes en los actos, además de amigos de la entidad.

Un encuentro para charlar por esta fecha tan significativa, que desde el año 1992 conmemora posiblemente el momento más duro que ha sufrido nuestra ciudad en su historia, de la que hay numerosos datos e información y elementos, como cañones, cementerio y otros signos de la batalla en la Parte Vieja y Urgull.

Presidió la cena el presidente Koldo Arnaiz, que desde febrero ocupa el cargo. Estaba acompañado de su eposa Lourdes Azcoaga y también le acompañaban los compañeros de la junta directiva Jon Goikoetxea, Iñigo Otaegui y Alex Elizalde, que acudieron junto a sus esposas Selene Andrino, de la empresa Txogitxu e Isabel Pujol.

Se aprovechó la ocasión para homenajear al antiguo socio que vive en California, Raouf Yuja, que se desplazó para este reconocimiento acompañado de su esposa Coro Occhi. Estaban en su mesa el socio Mikel Arredondo y su esposa Mari Jose Alvarez. Con ellos, el socio «Kitxu» Pujol y sus amigos Javi Marzalo y Zigor Iriarte. El Tambor Mayor de la tamborrada Ion Manterola y el cabo de barriles Ivan Larraza cenaron con los socios y antorcheros que participaron en el apagón, Alfonso Irigoyen, Burton, Ramon Arrue y Vicente Llorens, que estaba acompañado de su esposa Itsaso Merino.

En otra de las mesas cenaron los hermanos Mariano y Miguel Larrañaga, el eibartarra Roberto Lejardi y su esposa Lourdes Ortiz de Guzmán, Koldo Zubiola y Lourdes Blázquez. También estaban el socio Jesus Mari Loza y su esposa Marisa de la Horra. El socio Alberto Borges, con su esposa Begoña y las amigas Olatz y Ana.

También estaban los hermanos Losa: Susana, Cecilia, Virginia, Pablo, Pedro y Alberto acompañados de sus respectivas parejas: Jaime, Gorka, Marcos Vera, Mertxe Coca y Pilar.

El menú estaba compuesto de ensalada de tomate, taco de bonito y anchoas, marmitako de plato principal y flan con helado. Cocinaron los socios Koldo Arnaiz, Jon Goikoetxea e Iñigo Otaegui.

