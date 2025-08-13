El jurado se reúne en el hotel Londres

Están gustando las colecciones de Fuegos Artificiales hasta ahora disparados desde Alderdi Eder. Al menos hasta el martes. Así lo han premiado las miles de ... personas que contemplan el espectáculo desde atalayas de toda la bahía.

El pasado lunes presencié la colección desde los balcones de la habituación 313, más conocida como la suite Mata Hari, famosa bailarina y sobre todo espía. Allí se reúnen los miembros del jurado para valorar las colecciones a concurso. Puntúan el ritmo, los colores, las formas, el equilibrio, el diseño, el sonido y la reacción del público.

El jurado de esta edición está compuesto por Izaskun Astondoa, experta pirotécnica; Pilar Aguayo, fotógrafa y miembro de la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa; el concejal de Cultura, Jon Insausti; Alfonso Reiriz, director de marketing de Super Amara; Antxon Blanco, exadjunto a la dirección de El Diario Vasco, que celebraba su cumpleaños y estaba acompañado de su esposa Ana Uribesalgo; la fotógrafa Avril di Palma; y Ainara Delgado, representando al jurado joven. La secretaria del jurado es Mariaje Torres, directora de Donostia Festak.

Presenciaron la colección algunos invitados, representantes de firmas comerciales que colabaron patrocinanado la Semana Grande, como Irune Mateo, responsable de Relaciones Institucionales de Eroski, junto a Ander Barberias; Elene Tolosa; Ramón Neria, de Heineken, y Olatz Blanco de Heineken S.I.H.; Ainara Delgado y Philip Wvight; y Susan Estibariz. Desde Eibar llegaron José Ignacio Aristondo, su esposa Laura Uriz, su hija Miren y su pareja Markel Trecet. Desde Bilbao, Andoni Olegardia y Susana Estibaliz.

El jurado joven, que patrocina Super Amara, siempre se cita en Los Relojes de La Concha y desde allí, en un apartado, ven los fuegos y valoran. Les acompaña Arantza Aritztimuño, de Donostia Festak. Ellos son: Ainara Gastón, Nahia de Agueda, Olaia Sagredo y Haizea da Silva, que se estrenaban. El más veterano Ander Gajate (5 años en el jurado); Nerea Vidal (4 años); Itsasne Da Silva (4 años) y Alex Alonso (2 años). El sábado, primer día de Fuegos Artificiales, presencié la colección acompañado del médico donostiarra Joaquín Azpilicueta, afincado en Suiza. Los parkings tuvieron que colgar el cartel de completo.