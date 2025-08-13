Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El jurado de los Fuegos Artificiales posa en la habitación 313 del hotel de Londres

Gente de la ciudad

El jurado se reúne en el hotel Londres

Ven juntos los fuegos artificiales y el jurado joven lo hace desde los Relojes del Paseo de La Concha

Joti Díaz

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:04

Están gustando las colecciones de Fuegos Artificiales hasta ahora disparados desde Alderdi Eder. Al menos hasta el martes. Así lo han premiado las miles de ... personas que contemplan el espectáculo desde atalayas de toda la bahía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  2. 2 Un conocido actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «No tenía ni idea»
  3. 3

    Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  4. 4 Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  5. 5

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  6. 6 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  7. 7 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»
  8. 8

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»
  9. 9 La autopista más cara de España está en Euskadi: cuesta 50 céntimos el kilómetro
  10. 10

    Bruce Springsteen publica el disco de su vibrante primer concierto en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El jurado se reúne en el hotel Londres

El jurado se reúne en el hotel Londres