Julio Villar, aventurero incansable

Julio Villar, 82 años, donostiarra, que ha vivido por el mundo. Aventurero, navegante y montañero, aunque primero pisó cumbres, con 23 años, a bordo ... de un velero de 7 metros 'Mistral' que le dejaron en Barcelona, dio la vuelta al mundo, sin tener conocimientos de navegación, con 30.000 pesetas, un sextante, unos bidones de agua, algo de comida, y un manual para aprender su uso, sin piloto automático, ni otros elementos hoy imprescindibles para un viaje tan complicado.

La suya fue una experiencia increíble, con mil anécdotas, aventuras, visitando países, islas, sufriendo en la mar y también gozando de su inmensidad. Pasó 5 años conociendo a cientos de personas, navegantes solitarios, indígenas, y personajes como el actor Marlon Brando, con quien vivió unos días a bordo del barco sin poder llegar a su isla por la mala mar. Disfrutó en paraísos que entonces había en los mares, islas entonces desiertas, ahora convertidas en negocios turísticos.

Casi hora y media duró su charla el martes en la sala Club del teatro Victoria Eugenia. El Ayuntamiento quería homenajear a este donostiarra que ahora vive entre nosotros, aunque disfrutó en otros lugares como la desembocadura de río Ebro. El alcalde, Eneko Goia, le entregó una escultura del artista Iñigo Aristegui.

El periodista Ibon Gaztañazpi presentó a Julio. Ibon está traduciendo al euskera el libro 'Eh, Petrel', que escribió el propio Julio narrando sus aventuras. También la música fue protagonosta con el grupo Hereje Fighters con Iñaki Etxeberria, Manex Barrenetxea y Fermín Lazkano. Mientras sonaba la música, Ibon Gaztañazpi, Mikel Sarriegi, Idoia Goenaga y Aia Kruise fueron leyendo pasajes del libro.

Los admiradores hicieron preguntas que supo responder Julio ante un centenar de personas que acudieron a este increíble encuentro. Entre ellos Xabier Agote, director de Albaola con Haizea Lujanbio; los concejales Juan Karlos Izagirre, Jabier Vitoria y Borja Corominas, el exviceconsejero de Cultura Sebas Agirretxe; el viajero Josu Iztueta; Aizpea Goenaga del Instituto Etxepare; el compositor Gabriel Loidi; Mariaje Torres, directora de Donostia Festak, con sus compañeros Iñigo Arratibel, Laura Bausá, Arantxa Ariztimuño, y José Miguel García Camacho. 'Eh Petrel' engancha y emociona. Sin duda, un libro que recomiendo leer.