Julio Villar recibió una escultura del alcalde de la ciudad, Eneko Goia. FOTOS: JOTI DIAZ

Gente de la ciudad

Julio Villar, aventurero incansable

El navegante, dio la vuelta al mundo con 23 años y ahora, con 82, fue homenajeado por el Ayuntamiento

Joti Díaz

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:48

Julio Villar, 82 años, donostiarra, que ha vivido por el mundo. Aventurero, navegante y montañero, aunque primero pisó cumbres, con 23 años, a bordo ... de un velero de 7 metros 'Mistral' que le dejaron en Barcelona, dio la vuelta al mundo, sin tener conocimientos de navegación, con 30.000 pesetas, un sextante, unos bidones de agua, algo de comida, y un manual para aprender su uso, sin piloto automático, ni otros elementos hoy imprescindibles para un viaje tan complicado.

