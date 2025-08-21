Jugando al golf como en 1935

Joti Díaz San Sebastián Jueves, 21 de agosto 2025, 05:59 | Actualizado 06:06h. Comenta Compartir

El club donostiarra Basozabal acogió la semana pasada la VII edición del Open Hickory de golf, con más de 40 jugadores procedentes de Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra, Madrid y otros puntos de la geografía española. El torneo fue organizado por Gonzalo Retana y Freddy Lilly. Los profesionales Luis Miota y Rafael Ortiz de Urbina coparon los dos primeros puestos.

Ampliar

Siguiendo la tradición del hickory golf, cada jugador cargó su propia bolsa, equipada únicamente con cinco hierros y un driver, todos anteriores a 1935, y vistió indumentaria de época: los hombres, con medias largas, pantalones bombachos, camisa, corbata o pajarita y visera; las mujeres, con faldas largas, camisa y sombrero. En definitiva, se jugaba como antaño. El campo, en estado impecable, ofreció un escenario perfecto para esta cita.

En la clasificación individual, el zarauztarra Luis de Miota, profesor en Gorraiz, se alzó con la victoria con +2 sobre el par del campo. Rafael Ortiz de Urbina, profesor de Basozabal y ganador en 2024, tuvo que conformarse esta vez con el segundo puesto, mientras que el madrileño José Luis García Asenjo ocupó la tercera posición.

En la modalidad de parejas, los socios locales Fernando Berridi y Gonzalo Pardo brillaron con una espectacular vuelta de +4. Por equipos, en la modalidad Scramble Mexicana, la victoria fue para los madrileños Ezequiel Carretero, José Luis Ceballos y Carlos Peña, junto al catalán Albert Solanilla. El segundo puesto fue para Gabriela Retana, Pablo Cortés, Jaime Villar y el estadounidense Anthony Cervone. El tercer puesto y primer equipo femenino recayó en Cecilia Retana, Arantzazu Arrondo y las hermanas Ana y Elena Madina. El equipo más joven, formado por Guillermo Retana, Jon García, Paul Tamayo e Iñigo Gil de Gómez, logró el premio scratch con un impresionante -10.

Ampliar Cecilia Bronte golpea la bola ante la mirada de otras participantes.

También participaron: Jacobo Santiuste Ruiz, Harald Lilly, Juan Manuel Rodríguez, Álex Abancens, Dioni Ilardia, Marta Gil de Gómez, María José Rojas, Cecilia Bronte, María José Cruzado, Alejandro Pérez-Juste, Iñigo Aramburu, Alicia Garrido, Andrea Aramburu, Oier Carrascal, Ramón Guezuraga, José Luis Ayestarán y Antonio Gómez, entre otros.

Tras el torneo solidario a favor de la ONG del Colegio de Ingenieros, se celebró una comida en el caserío del club. Se entregaron los premios y se realizó un gran sorteo. Todos recibieron obsequios, cremas Isdin y bolas de la PGA y se sortearon numerosos regalos: un jamón de Torres Cortés, palos y clases de golf, desayunos y comidas en el Hotel Arima y el Grupo Garrantxo, vales de Arbelaitz, helados Arnoldo, camisetas de la Real Sociedad, productos de Farmacia Bronte, Naturgreen, Dhewild Balance, y regalos de Zure Financial, Ridel, la Asociación Española de Hickory, Mahou y Txema Olazábal, así como una noche en el Hotel Iturregi.