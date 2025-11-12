Los juegos infantiles de la plaza Olaeta de Amara Berri se cubrirán en 2026
San Sebastián
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00
El Ayuntamiento aprobó este martes el proyecto de ejecución de una cubierta textil en la plaza Olaeta de Amara Berri, con un presupuesto de 253. ... 706 euros y un plazo máximo de ejecución de 5 meses. Se trata de un proyecto proveniente de los Presupuestos Participativos de 2023.
La cubierta se instalará frente a la entrada al colegio Amara Berri, donde actualmente hay unos juegos infantiles, zonas verdes y una pequeña cancha deportiva, según detalla el concejal de Proyectos Urbanos, el socialista Juantxo Marrero.
