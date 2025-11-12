Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Juegos infantiles de la plaza Olaeta, frente al colegio Amara Berri. Ivan Montero

Los juegos infantiles de la plaza Olaeta de Amara Berri se cubrirán en 2026

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento aprobó este martes el proyecto de ejecución de una cubierta textil en la plaza Olaeta de Amara Berri, con un presupuesto de 253. ... 706 euros y un plazo máximo de ejecución de 5 meses. Se trata de un proyecto proveniente de los Presupuestos Participativos de 2023.

