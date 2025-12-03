La Fundación Aubixa celebró en el Colegio de Arquitectos de Gipuzkoa una jornada dedicada a la neuroarquitectura, disciplina emergente que integra la neurociencia, la psicología ... ambiental y la arquitectura para comprender cómo los entornos construidos influyen en nuestras emociones, comportamiento y bienestar.

La sesión fue presentada por las arquitectas Miren Muñagorri y Marijo Moreno, del estudio Errotu Taldea, quienes expusieron cómo factores como la luz, el color, las formas, el sonido o la organización del espacio impactan directamente en el cerebro. Su intervención puso de relieve la necesidad de diseñar entornos capaces de regular el sistema nervioso, favorecer la concentración, estimular la creatividad y mejorar la interacción social.

Durante la apertura del acto, Nieves Rubio, responsable de Formación del Colegio de Arquitectos, enmarcó la jornada dentro del proyecto 'Desde–Centro de Desarrollo de Servicios para la Demencia de Euskadi', impulsado por Fundación Aubixa con el apoyo de la dirección de Vivienda del Gobierno Vasco.

La presidenta de Fundación Aubixa, Lurdes Ubetagoyena, contextualizó el tema recordando la aportación de los neurocientíficos que, en 1998, demostraron que el cerebro adulto puede generar nuevas neuronas cuando se encuentra en un entorno estimulante. Desde esta perspectiva, el diseño arquitectónico no solo organiza el espacio: también puede moldear el pensamiento, las emociones y la conducta humana.

La jornada, que también se retransmitió en streaming, congregó a muchos profesionales del ámbito arquitectónico. Allí estaban Iker Aldazabal, director general de Planificación, Inversiones de la Diputación Foral de Gipuzkoa; Iñaki Arregi, Mentxu Amas, Amaia Arregi, Martin Auzmendi, Fina Pons, Alfonso Cid (AC Visuales), Ohiane Mateos (Ohimat Estudio), Ana Osés, Koldo Ordozgoiti, Ana Murua e Izaskun Katarain, entre otros.

Clausuró el encuentro Itziar Rodríguez, secretaria de la Junta del Colegio de Arquitectos y Arquitectas de Gipuzkoa, que destacó el creciente interés de la profesión por incorporar evidencias científicas al diseño de espacios que acompañen los procesos cognitivos y emocionales de las personas a lo largo de su vida.