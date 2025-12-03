Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iker Aldazabal, Lurdes Ubetagoyena, Marijo Moreno y Miren Muñagorri.

Gente de la ciudad

Jornada dedicada a la neuroarquitectura

La Fundación Aubixa reunió en el Colegio de Arquitectos a expertos de esta disciplina emergente

Joti Díaz

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:03

La Fundación Aubixa celebró en el Colegio de Arquitectos de Gipuzkoa una jornada dedicada a la neuroarquitectura, disciplina emergente que integra la neurociencia, la psicología ... ambiental y la arquitectura para comprender cómo los entornos construidos influyen en nuestras emociones, comportamiento y bienestar.

